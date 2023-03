Vicchio, in arrivo il "Giotto Jazz Festival"

Ospiti del festival

Vicchio (Firenze), 17 marzo 2023 - Vicchio capitale del jazz per quattro giorni, dal 23 al 26 marzo. Torna infatti il “Giotto Jazz Festival”, kermesse che vede protagonisti tra i più talentuosi e apprezzati musicisti jazz e richiama sempre un numeroso pubblico di estimatori e appassionati di questo genere musicale raffinato.



Anche in questa 24esima edizione, promossa dal Comune di Vicchio e Jazz Club of Vicchio insieme a Music Pool, artisti italiani e internazionali, contaminazioni di generi musicali, incursioni teatrali, enogastronomia, mercatini, apertivi e brunch musicali. Si esibiranno sul palco del Teatro Giotto Matteo Mancuso, Emmet Cohen Trio, Raphael Gualazzi (special guest Funk Off), Cettina Donato-Ninni Bruschetta sextet “I siciliani”. Ma, come detto, nei quattro giorni di festival il paese mugellano sarà animato da particolari appuntamenti musicali e non solo. Sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa: “Questo è un festival che si è affermato e ritagliato nel tempo uno spazio significato nella scena jazz. Una formula che propone tra i più virtuosi jazzisti italiani e stranieri e anche la 24esima edizione di distingue per grande qualità”.



Tra i tanti artisti sabato 25 marzo al Teatro Giotto alle ore 21 e 30 sarà la volta diRaphael Gualazzi è uno dei grandi talenti della musica italiana all’estero. Dal trionfo in Francia di “Reality and Fantasy” (in vetta all’airplay e alle classifiche digitali) alla consacrazione all’Eurovision Song Contest dove espugnò il secondo posto, Gualazzi non ha smesso di essere apprezzato dal pubblico di tutto il mondo, con importanti tour in Europa ma anche in Canada e in Giappone (dove nel 2018 ha pubblicato “Best of”, una raccolta di successi). Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion. Quattro album all’attivo, inclusi “Love Life Peace”, che ha conquistato il Disco D’Oro e il singolo “L’estate di John Wayne” che è stato in vetta alle classifiche radiofoniche per settimane ed ha ottenuto la certificazione del Disco di Platino, Gualazzi ha pubblicato in tutto mondo e composto anche per la tv e per il cinema. Con l’ultimo lavoro discografico, “Bar del Sole”, uscito nel 2022 (Sugar Music), reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano. Ed è proprio in questa occasione che nasce la collaborazione con i Funk Off nell’arrangiamento del brano Pigro di Ivan Graziani.

Maurizio Costanzo