A Vicchio si chiude il Giotto Jazz Festival con un’edizione ‘sold out’

Giotto Jazz Festival

Vicchio (Firenze), 27 marzo 2023 - Un successo oltre ogni aspettativa, con ben tre sold out, una numerosa presenza di pubblico, apprezzamenti per i concerti di qualità e le performance dei musicisti in programma, tra i più talentuosi e virtuosi nel panorama jazz nazionale e internazionale. A poche ore dalla chiusura della 24esima edizione del “Giotto Jazz Festival” è un bilancio estremamente positivo quello che fanno Comune e Jazz Club of Vicchio, promotori della kermesse insieme a Music Pool. Quattro giorni a tutto jazz, dal 23 al 26 marzo, con il Teatro Giotto di Vicchio che ha ospitato Matteo Mancuso, Emmet Cohen Trio, Raphael Gualazzi (special guest Funk Off), Cettina Donato-Ninni Bruschetta sextet “I siciliani”. Appuntamenti che hanno tramutato il comune mugellano in una piccola capitale del jazz, richiamando numerose persone, per un "tutto esaurito".



