Un talk dedicato ad architettura, mecenatismo al femminile e restauro

Firenze, 29 gennaio 2025 - Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di architettura e di storia del mecenatismo femminile è in programma il 31 gennaio alla Fondazione Architetti Firenze, nella Palazzina Reale di Piazza Stazione alle 17, dove si terrà il talk “La villa moderna: architettura, mecenatismo al femminile e restauro”, primo incontro della rassegna “Glance Around. What else?”.

Al centro del dibattito la Edith Farnsworth House di Chicago, una delle più iconiche ville moderne progettate dall’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe. Saranno approfonditi i temi dell’innovativa struttura in vetro e acciaio, considerata un simbolo del movimento moderno, e il rapporto tra l’edificio, la natura circostante e la committenza al femminile rappresentata dalla Dr. Edith Farnsworth, medico nefrologo che desiderava una casa immersa nel verde dove trascorrere i fine settimana.

Tra i relatori spiccano nomi di rilievo nel panorama internazionale tra cui Michelangelo Sabatino, Professore di Storia dell’Architettura all’IIT College of Architecture di Chicago e autore del volume The Edith Farnsworth House (Phaidon – Monacelli, 2024), che racconterà le “tre vite” di questa celebre villa, dalla sua realizzazione alla gestione attuale; Dario Donetti, Ricercatore senior in Storia dell’Architettura all’Università degli Studi di Verona; Alina Payne, Direttrice di I Tatti e Professoressa di Storia dell’Architettura ad Harvard University. Nel corso del talk verranno esaminati anche gli aspetti relativi al restauro dell’edificio e alla straordinaria sinergia tra essere umano, natura e architettura, uno dei principi fondanti del progetto di Mies van der Rohe.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze, istituita dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze nel 2012 con l’obiettivo di promuovere la formazione e la ricerca in ambito architettonico, attraverso mostre, convegni, seminari, corsi di perfezionamento e iniziative editoriali.

Per ulteriori informazioni sull’incontro e sulla rassegna “Glance Around. What else?” è possibile visitare il sito www.fondazionearchitettifirenze.it. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.