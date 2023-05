Ultravox Firenze 2023: dai Kraftwerk a Bobo Rondelli, stagione top

Firenze, 22 maggio 2023 - Sogna traguardi sempre più ambiziosi la terza edizione dell'Ultravox Firenze, la rassegna musicale nata dall'incontro tra le associazioni Le Nozze di Figaro, Music Pool, Teatro Tenda, Viper Theatre e il direttore del Firenze Jazz Festival Enrico Romero.

Dopo le centomila presenze record della passata stagione, il festival, realizzato con il sostegno di Intesa San Paolo e Toscana Aeroporti nell'ambito dell'Estate Fiorentina, torna a riempire l'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, lo spazio estivo nel cuore verde di Firenze che da domani ospita un programma ricco e variegato di concerti, cinema, sport e quattro festival a tema.

L'anfiteatro sarà diviso in due aree, il main stage, dove sono in arrivo personalità e band di successo come Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale, Tinariwen, Incognito, Bresh, Verdena e Carl Brave, e il vicino Prato delle Cornacchie, aperto tutti i giorni ad ingresso libero per gustare aperitivi e cocktail, divertirsi al Decathlon Sport Village e sul Big Air Bag - novità della stagione - ed assistere agli oltre cento spettacoli che porteranno sul palco Cristiano Godano e Asso Stefano, Matti delle Giuncaie, Bobo Rondelli, The Darts, Rino Gaetano Band e tantissimi altri.

Sono quattro i percorsi tematici previsti quest'anno, inaugurati nel weekend dal Festival della Bistecca, un omaggio al piatto simbolo della cucina fiorentina in compagnia di otto maestri chef della bistecca, allevatori toscani e i canti popolari di Quarto Podere e La Nuova Pippolese.

Si profila un successo annunciato anche la prima edizione del Firenze Cosplay Festival, che accoglierà dal 2 al 4 giugno migliaia di cosplayer e appassionati della cultura nerd e dell'universo comix con quattro aree tematiche, uno spazio dedicato alle auto più famose del mondo del cinema, set fotografici con oltre 150 espositori da tutta Italia e decine di iniziative.

Ancora degustazioni dal 9 all'11 giugno con il Festival della birra artigianale toscana, un'occasione speciale per conoscere da vicino quattordici pluripremiati birrifici della nostra regione: dal Birrificio Valdarno Superiore al Cane Nero, dal Demonia a La Foresta, dalla Birra dell'Elba al Luppolo di Mare.

Sarà recuperato a fine giugno infine il Festival del Volo, rinviato per maltempo: tre giorni di mostre, laboratori e dimostrazioni tra aerei e droni, mongolfiere e aquiloni.

"Il Parco delle Cascine è un bene straordinario della nostra città ed ha bisogno di attività che lo rendano vivo, aperto e fruibile a tutti, famiglie e bambini - sottolinea Alessandro Bellucci, direttore delle Nozze di Figaro - Apriamo domani con il concerto gratuito dei Norge in tributo ai Led Zeppelin e mercoledì sera con la proiezione sullo schermo a massima definizione della finale di Coppa Italia fra Inter e Fiorentina, proseguendo giovedì con l'omaggio a Neil Young di Cristiano Godano".