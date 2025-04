Toscana Classica, al via la nuova stagione di concerti

Firenze, 9 aprile 2025 - Al via la stagione 2025 di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali. Inaugurazione domenica 13 e lunedì 14 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze) insieme all’Orchestra di Toscana Classica diretta da Alessio Casinovi. Il programma attinge, in gran parte, al tardo romanticismo di fine ‘800, con pagine di Antonín Dvorak (“Notturno in si maggiore, op. 40”), Pietro Mascagni (Intermezzo da “Cavalleria Rusticana”), Giacomo Puccini (“Crisantemi”) e Carl Maria von Weber (“Quintetto per clarinetto e archi Op.34"). Un ricco e vario programma musicale dunque per un’inaugurazione di stagione in grande stile. Alessio Casinovi ha studiato pianoforte, composizione, clavicembalo e direzione d’orchestra sotto la guida di Alessandro Pinzauti. Ha collaborato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Dal 2018 è direttore musicale dell’Ensemble degli Intrigati. Inizio ore 21. Biglietti 20/15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche alla cassa dell’Auditorium Santo Stefano al Ponte tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La stagione 2025 di Toscana Classica riprenderà a giugno e continuerà fino a novembre: tra gli ospiti in arrivo, i direttori Biagio Ilacqua, Francesco Zingariello e Christian Deliso, il violoncellista Clemente Zingariello, il pianista Giovanni Nesi, la flautista Carla Auld, il soprano Shirelle Dashevsky. La sessione estiva prenderà il via il 3 luglio e si svolgerà nel secolare Cortile di Michelozzo, a Palazzo Medici Riccardi. La stagione 2025 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. Informazioni e prenotazioni alla segreteria di Toscana Classica, tel. 055-783374. Prevendite biglietti nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) Online su www.ticketone.it (tel. 892.101).