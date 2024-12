Torneo di burraco solidale per “CUI I Ragazzi del Sole”

Firenze, 3 dicembre 2024 – Sarà l’Associazione CUI I Ragazzi del Sole (Comitato Unitario Invalidi) la beneficiaria dell’iniziativa a scopo solidale promossa dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico, presieduto da Domenica Giuliani e in programma domenica prossima all’Harry’s Bar - all’interno del Grand Hotel Vialla Medici. Un pomeriggio solidale, divertente e di avvincente sfida in cui i partecipanti siederanno ai tavoli da gioco per contendersi il titolo di vincitori del torneo di burraco, dopo l'accoglienza con caffetteria e bevande a partire dalle 15,30. Alle 16 la gara con quattro turni Mitchell da quattro mani e alle 20 circa si aprirà il buffet con la torta di ringraziamento e la premiazione a coloro che avranno totalizzato i migliori “Victory Point”. La prenotazione è obbligatoria al 340 34 244 34.

“Il percorso CUI I Ragazzi del Sole è iniziato nel 1986 da un gruppo di genitori con figli disabili e l’obiettivo comune di tutelare i loro diritti – spiega la presidente Patrizia Frilli -. La Sede dell’Associazione è a Scandicci in Via Ghiberti, 2/4, dove sono presenti tutte le grandi attività in corso. Nel 2015 CUI I Ragazzi del Sole, assieme ad altri tre soggetti del privato sociale, ha dato vita a Fondazione “Ora Con Noi”, con l’intento di riuscire a costruire un futuro sicuro e solidale per le famiglie con disabili, accompagnandoli gradualmente in un percorso di accrescimento del proprio grado di autonomia ed inserendoli in case-famiglia o residenze che ne tutelano il benessere futuro, garantendo ai genitori la fondamentale serenità di sapere che una volta che non ci saranno più avranno chi si occuperà, in modo competente ed amorevole, del loro caro.”

E nella grande e affettuosa realtà di Patrizia Frilli e la sua associazione è entrata a far parte Domenica Giuliani, presidente del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico “D’altronde – spiega Giuliani – con oltre 7mila contatti in rubrica, insieme al mio team riusciamo a far giocare e divertire moltissime persone, condividendo pure tanti premi in palio offerti dai migliori marchi fiorentini. Si chiama circuito virtuoso, dove ognuno contribuisce con i propri regali: ad esempio uno dei nostri partner abituali è la Gioielleria Grassi che premia le prime 3 coppie vincitrici con collane, bracciali e anelli di sua produzione; anche “Il Bijou di Alessandra Currini” è fra i nostri sostenitori più affezionati proponendo le sue creazioni fatte a mano, molto apprezzate; un particolare ringraziamento anche a Fabio Bellagambi Pellicceria, alla Pasticceria Boutique del Dolce per le colazioni, a Fabio Giannarini per le sue consulenze finanziarie, al Caffè Libertà per i panettoni, a Bartolini Home, allo Studio Dr.Fabio Quercioli per le sedute di ossigenoterapia, al Ristorante Indiano Namastè per le cene e tanti altri regali di consolazione donati da amici.”