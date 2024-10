Torneo di burraco a favore di due associazioni fiorentine

Firenze, 15 ottobre 2024 – Sarà un appuntamento dedicato prima di tutto alla solidarietà, ma anche al gioco e all’eleganza quello proposto dalla giudice di gara Domenica Giuliani domenica 20 ottobre a partire dalle 15,30, nell’Harry’s Bar Garden di Firenze. Si tratta del torneo di burraco a scopo benefico che permetterà la raccolta fondi a favore di due importanti realtà associative del nostro territorio. Stiamo parlando dell’Associazione Italiana Studio ed il Sostegno del Disagio nella Donna, che opera attraverso progetti di ricerca scientifica per la rilevazione delle cause del disagio e della sua specificità, interventi di prevenzione, realizzazione di interventi di sostegno, apertura di uno sportello gratuito e lavoro di rete con altre associazioni che operano sul territorio sulle tematiche che riguardano la donna. L’altra beneficiaria, sempre impegnata a sostegno delle donne, è l’Alleanza contro il Tumore Ovarico, un’associazione che opera per promuovere la conoscenza delle neoplasie ginecologiche, sollecitare la prevenzione primaria, gli screening e la diagnosi tempestiva, facilitare l'accesso a cure di qualità, offrire assistenza e servizi per la migliore qualità di vita delle pazienti, promuovere la ricerca scientifica e sostenere i diritti delle pazienti e dei loro familiari.

Per l’occasione interverranno Angela Maria Becorpi, Presidente di A.I.S.D.O.e responsabile a Careggi dell’Unità di Medicina Integrata e tecnologia applicata per la salute della donna in menopausa iatrogena e coordinatrice del Gruppo Regionale Menopausa Iatrogena; Maria Cristina Petrella, Presidente del Comitato tecnico scientifico di ACTO Toscana e dirigente medico del Dipartimento Oncologico e di chirurgia ad indirizzo robotico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi; Ilaria Alessi, Consigliere direttivo Acto Toscana, responsabile area di Firenze.

Domenica a partire dalle 15,30 ci sarà l’accoglienza dei partecipanti con bevande soft e caffetteria nella sala a bordo piscina del Grand Hotel Villa Medici; alle ore 16 Domenica Giuliani darà il via d’inizio al torneo che si svilupperà in 4 Turni Mitchell in religioso silenzio. Alle ore 19,30 circa si aprirà il gustoso buffet dell’Harry’s Bar e la consueta esibizione della torta con candele pirotecniche tanto apprezzata dai giocatori e infine sarà redatta la classifica che determinerà le coppie vincitrici.

Importanti saranno i regali in palio, a partire dalle prime tre coppie classificate che riceveranno i premi direttamente dalla titolare della Gioielleria Grassi, la Sig.ra Gabriella Mugnaini. Altri premi saranno donati da Alessandra Currini, nota per le sue collane fatte a mano, dallo Studio Dr. Quercioli saranno donate sedute di ossigenoterapia e tanti altri premi.

Info e prenotazioni al 340 34 244 34. www.burracomagnifico.net