Burraco e solidarietà, torneo a Firenze a favore del Nopc, gli ‘angeli dei trapianti’

Firenze, 21 ottobre 2023 – Burraco e solidarietà. Domenica Giuliani, blogger e giudice di gara di burraco, ha annunciato il prossimo evento benefico all’Harry’s Bar Garden di Firenze, all’interno del Sina Hotel Villa Medici di Via Il Prato. “Realizzare progetti combinando il divertimento di un gioco di carte con un nobile scopo è sempre stata la priorità del nostro Circolo Lorenzo il Magnifico, attirando l'attenzione dei media che ci ha fatto conoscere in tutta Italia con prenotazioni da ogni regione e città – ha detto Giuliani - Ricordiamo solo alcuni dei tornei già attuati in luoghi speciali come nell’ex Refettorio della Basilica di Santa Maria Novella, al Grand Hotel Baglioni, al Ristorante La Loggia , a Palazzo Borghese e, attualmente, al Grand Hotel Villa Medici nelle sale dell’Harry’s Bar: tutti hanno registrato il sold out. Ed è proprio qui che domenica 29 ottobre, gli appassionati di burraco, “fenomeno sociale degli ultimi decenni” si ritroveranno per disputare un’altra sfida rivolta alla solidarietà. Alle ore 15 accoglienza con caffetteria e soft drink, alle ore 15,30 partirà il countdown del direttore per l’inizio della gara che si dividerà in quattro turni Mitchell da quattro mani fino alle ore 19,30 circa. Seguirà il gustoso buffet e la premiazione dei vincitori. Tra i regali in palio spiccano il Ristorante Uscio e Bottega di Sicelle nel comune di Castellina in Chianti, il Ristorante di pesce “L’Angolo del Mare” di Firenze, le collane di Bijoux Alessandra Currini e tanti altri altri”. La raccolta fondi sarà indirizzata al Nucleo operativo di protezione civile di Firenze (Nopc), che dal 1993 si occupa dei trasporti urgenti connessi a donazione e trapianto di organi. Il presidente Massimo Pieraccini è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un 'angelo dei trapianti', così il Quirinale ha definito Pieraccini "per il suo encomiabile contributo, la cura e la costanza con cui da anni è impegnato nelle delicate attività" del Nopc. Puntualmente Domenica Giuliani documenterà e condividerà video e foto della serata che tutti potranno seguire sui social come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Informazioni e prenotazioni al 340 34 244 34 oppure al sito www.burracomagnifico.net. Maurizio Costanzo