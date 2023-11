Torna Cantine Aperte a Natale: l’evento giusto per tutti i wine lovers

Firenze, 24 novembre 2023 – Ecco Cantine Aperte a Natale, l’evento che tutti i wine lovers aspettavano da tempo. Per tutto il mese di dicembre, si respirerà una particolare aria natalizia accompagnata dai vini delle cantine di tutta la Toscana. Il tema scelto per l’edizione 2023 è quello legato ai vini dolci insieme alle ricette della tradizione; infatti, oltre alla visita della cantina e alla degustazione dell’iconico Vin Santo, le cantine toscane propongono corsi di cucina sui dolci tradizionali, laboratori creativi e cene tematiche. “A Natale si devono cercare regali speciali, le nostre cantine sono pronte ad aprire di nuovo le porte raccontando le proprie storie e offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica che parla di dolci tradizioni toscane. Le porte della cantina sono sempre le solite, ma la magia è diversa. Cantine Aperte è un’idea divertente per passare un pomeriggio in cantina ma anche il momento ideale per trovare il regalo giusto per parenti e amici”, spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini Cinelli Colombini.