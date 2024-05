Tiromancino, Mara Venier, Jerry Calà al Toscanello d’Oro

Pontassieve (Fi), 17 maggio 2024 – Il concerto dei Tiromancino, lo show di Jerry Calà e l’incontro con Mara Venier sono alcuni degli appuntamenti più atteso della 55ª edizione del Toscanello d'Oro, il tradizionale evento dedicato a vino, territorio e cultura di Pontassieve. Dal 28 maggio al 2 giugno, accoglierà degustazioni di vini, esibizioni artistiche, laboratori, concerti e tanto altro. Con l'organizzazione della Pro Loco di Pontassieve e oltre 100 volontari, la festa sarà ricca di appuntamenti e, tra i più attesi, il tributo a Fabrizio De Andrè in Piazza Boetani il 31 maggio. Il giorno prima, giovedì 30 maggio, arriverà Mara Venier in Piazza Vittorio Emanuele II, seguito dallo spettacolo di Jerry Calà in Piazza Cairoli. Mentre sempre la sera del 31 ci sarà il concerto dei Tiromancino. Tutti gli eventi sono gratuiti. L'inaugurazione è in programma per il 28 maggio alle 17 in Piazza Vittorio Emanuele II, seguita dalla sfilata del Corteo Storico e da numerose attività, tra cui escursioni, mostre d'arte e incontri culturali. Nel corso della settimana, a ogni ora del giorno, si alterneranno degustazioni di vini, concerti dal vivo, conferenze, giochi e laboratori per i più giovani. La Cittadella del Vino ancora una volta sarà sempre in Piazza Vittorio Emanuele II, dove ogni giorno, dalle 18 alle 21, si terrà l'Aperitivo in Cittadella, in collaborazione con Slowfood. Prevista la wine-card, una tessera che permetterà di assaggiare le produzioni vinicole locali direttamente dagli stand delle aziende, dislocate nella Via del Vino, ossia Via Tanzini. Per gli appassionati di sport, non mancheranno le occasioni di divertimento: dal calcio a 7 alla competizione podistica "Trofeo Toscanello", dal Torneo di padel Rodeo del Toscanello, passando per il torneo di bocce al Pallaio e la competizione di mountain bike sul colle del Bardellone. Numerose anche le mostre di pittura e fotografia dislocate in varie location del centro storico, grazie anche alla collaborazione del Museo Geo. La bottega di liuteria e le passeggiate guidate attraverso i luoghi storici di Pontassieve offriranno opportunità di apprendimento e divertimento.