Tino Schirinzi: la vita, l’arte, la tragica fine nello spettacolo di Alla Munchenbach

Lastra a Signa, 22 aprile 2025 – Giovedì 24 aprile alle 21, al Teatro delle Arti di Lastra a Signa in via Giacomo Matteotti 8, va in scena lo spettacolo “Tino Schirinzi, mio padre”, interpretato dalla brava attrice Alla Munchenbach. Una storia intensa che parte dalla ricostruzione biografica di una figura paterna mai conosciuta, attraverso la scrittura di un libro per poi passare alla costruzione della pièce teatrale.

Una rappresentazione dove emerge il grande lavoro di auto narrazione, che svela un percorso sofferto e tortuoso. Si tratta di un’opera che l’attrice franco-tarantina che dal 2015 vive a Prato, sta curando da qualche anno in memoria del padre Tino Schirinzi, grande attore teatrale e televisivo che il 18 agosto del 1993 decise di togliersi la vita, gettandosi da un viadotto nei pressi di Barberino di Mugello, insieme alla sua compagna, la cantautrice fiorentina Daisy Lumini.

“Con questo spettacolo ho fatto pace con la mia storia” ricorda Alla Munchenbach. “Ho finalmente ricostruito la figura di mio padre e capito che condividere la propria storia fa bene a me e fa bene a chi mi ascolta. Dedicarmi a questa ricerca prima e capire come portarla in scena poi, è stato ed è ancora la mia terapia dell’anima. La cosa più bella è vedere ogni volta che il pubblico si immedesima, si riconosce. Questa storia non è più una cosa mia, privata, autoreferenziale, ma una confessione comune compartecipata” aggiunge Alla.

Oltre la sua presenza, nello spettacolo ci saranno anche gli interventi musicali dal vivo e gli effetti audio del musicista e compositore mugellano, Leonardo Parisio (in arte This Pari). L’altro attore della compagnia, Francesco Scatarzi, sarà impegnato nella proiezione di preziose immagini tratte dagli archivi dei più importanti teatri italiani, con l’aggiunta di Mirko Angelo Castaldo alla regia.

Prima dello spettacolo, alle 19, il pubblico potrà conversare con l’attrice protagonista e acquistare il libro a cui è ispirato lo spettacolo, “Tino Schirinzi – un mestiere costruito sull’acqua” (Edit Edizioni/Taranto). Uno spettacolo da non perdere, per conoscere meglio la figura di un grande attore che ci ha lasciato troppo presto. Un grande talento , le cui vicende professionali e sentimentali , si sono inevitabilmente intrecciate al processo interiore di una figlia, un percorso intimo e privato, segnato da attese, scoperte, momenti difficili, gioia, arte, pause e ripartenze.

Appuntamento a giovedì 24; Biglietto 8 euro. Informazioni e prenotazioni: [email protected]