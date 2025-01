Firenze, al teatro di Cestello va in scena ‘The Party’

Firenze, 10 gennaio 2025 - Dopo il grande successo ottenuto in giro per l'Italia per Prestazione Occasionale, la compagnia teatrale Futura Teatro torna sulle scene con The Party al Teatro di Cestello di Firenze. Appuntamento sabato 25 gennaio alle ore 20.45 e domenica 26 gennaio alle ore 16:45. The Party (di Sally Potter) è tratto dall'omonimo film del 2017, la cui riduzione teatrale è stata fatta da Marco Bartolini e Alessio Coluccia, quest'ultimo anche regista dello spettacolo. Molto interessante la trama dello spettacolo. Appena eletta ministro della sanità, Janet ha la bella idea di organizzare una festa con tre coppie di amici. La serata, però, si trasforma in un dramma quando vengono rivelate delle sconcertanti verità. Attori in scena: Olivia Fontani, Lorenzo Lombardi, Francesca Palombo, Vanni Monsacchi, Marta Foschi, Michele Cimmino e Marianna Minio.

“La mia passione per il teatro inizia sin da piccolo ma ci sono finito dentro per caso. Nel 2000 ho fatto un corso di recitazione e doppiaggio perché avrei tanto voluto fare il doppiatore – spiega il regista Alessio Coluccia, che prosegue - Lì fui "pescato" da Beppe Ghiglioni, un regista molto conosciuto a Firenze, che era alla ricerca di un attore per il suo nuovo spettacolo. Da allora non ho più smesso di recitare in teatro. Otto anni fa ho poi deciso che era il momento di "passare dall'altra parte", mi sono cimentato con la prima regia e non ho più smesso”. Curiosità: Futura Teatro, nata dieci anni fa, non è la “classica compagnia teatrale” dove ogni anno lo stesso gruppo di attori mette in scena uno spettacolo diverso.

Interessante sapere a proposito che il direttore Coluccia, solo dopo aver scelto il testo teatrale ricerca gli attori adatti al ruolo su territorio locale: “E così ho fatto per The Party: ho scelto alcune attrici solo dopo aver deciso il testo e con le quali, tra l’altro, non avevo mai lavorato prima, ma che secondo me erano adatte al ruolo. Questo è molto stimolante per entrambe le parti e per poter trovare soluzioni registiche inedite. I risultati li vedrete in scena: vi aspettiamo! ”, conclude Coluccia. Biglietti: 18 euro intero - 16 euro ridotto Teatro di Cestello piazza di Cestello 4 Firenze. Per informazioni e e prenotazioni è possibile chiamare il numero 055.294609 o scrivere a [email protected]. Maurizio Costanzo