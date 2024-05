“Tavarnuzze al Castello”: la frazione si vede medievale

Impruneta (Firenze), 21 maggio 2024 - Piazza Don Chellini a Tavarnuzze torna a vestirsi con i colori dei 4 rioni del Corteo Storico per la nona edizione di Tavarnuzze al Castello. Domenica 16 giugno dalle 15 alle 23,30, andranno in scena più di 100 figuranti, artisti e volontari.

“Quest’anno, con il comitato organizzativo, abbiamo deciso di ridimensionare la manifestazione e concentrarla su una sola giornata, quella più sentita dai cittadini, ovvero la serata del Palio dell’Anello – sottolinea Samuele Sandrucci, presidente della Pro Loco Tavarnuzze - e non a causa di un’involuzione della manifestazione, ma in vista del decennale che si terrà il prossimo anno. Abbiamo deciso di tenere un profilo equilibrato quest’anno per cercare di ritrovare nel 2025 quella magia dei tempi passati che eravamo riusciti a costruire alla Vallombrosina. Siamo sicuri che sarà ancora una volta una bellissima domenica per i nostri concittadini e per tutti i visitatori”.

L’edizione 2024 partirà la “Taverna de lo Gigante Bono” pronta a servire la merenda per coloro che arriveranno in piazza dove potranno trovare tantissimi giochi per grandi e piccini e che resteranno aperti fino alla fine della manifestazione. Si apriranno anche le iscrizioni per il Palio dei Ragazzi delle ore 17 per poi arrivare alle 19 con l’inizio del Palio dell’Anello dei quattro rioni (Rione del Pegaso, Rione del Grifone, Rione del Drago e Rione del Leone). Si chiuderà tutto con la cena alla Taverna ed il Corteo Storico tra le vie del paese con lo spettacolo degli Sbandieratori Città di Firenze e la premiazione del rione vincente.

Quest’anno una grande novità per il Rione vincente che, proprio grazie alla duratura collaborazione con il gruppo di Sbandieratori, avrà la possibilità di staccare 3 biglietti per la manifestazione Kaltenberger Ritterturnier che si svolge a luglio nei pressi di Monaco di Baviera e alla quale il gruppo fiorentino partecipa ormai da anni.

“Un sentito grazie a tutti coloro che, come ogni anno, si dedicano con tutto il cuore alla realizzazione di questo evento - aggiunge Sandrucci - dalle persone che sfilano in corteo, alle sarte che cuciono ogni anno vestiti nuovi, dai volontari che sotto il sole allestiscono la piazza o che portano avanti la locanda agli Sbandieratori, dagli adulti che si “immolano” nel Palio dell’Anello, ai bambini che partecipano al Palio dei Ragazzi e che saranno il futuro di questa manifestazione”.