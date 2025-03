Firenze, 28 marzo 2025- Domani pomeriggio alle 15, la Sala Capitolare della Basilica di Santo Spirito ospiterà terrà un incontro pubblico dal titolo “Stati Uniti d’Europa: un’utopia necessaria”. Un appuntamento che, in un momento storico in cui i valori europei sembrano sempre più messi in discussione, intende sottolineare la necessità di nuovi passi verso un’Europa più coesa e federale. Al tavolo dei relatori si confronteranno esponenti politici di diversa estrazione e movimenti federalisti, accomunati dal desiderio di promuovere un dibattito su come trasformare il sogno degli Stati Uniti d’Europa in una prospettiva concreta. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Antoci, Europarlamentare M5S, Francesca Romana D’Antuono, Co-Presidente di Volt Europa, Giuseppe Lumia, già Senatore e ora tra i promotori di “Tulipani Rossi per gli SUE”, Riccardo Magi, Deputato e Segretario di +Europa, e Nicola Zingaretti, Europarlamentare PD-PSE. Saranno presenti anche Simone Aiazzi, Segretario Regionale MRE, Michele Capasso, Presidente della Fondazione Mediterraneo, Mauro Casarotto, Segretario generale FAEF, Antonio Foti Valente, della Segreteria Circolo PD Europa, Claudio Metzger, Consigliere Fondazione Eranos, Martina Scaccabarozzi, del Direttivo FAEF Milano, Stefania Valbonesi, giornalista per “Tulipani Rossi per gli SUE”, e Virginia Volpi, European Policy Expert. A coordinare la discussione interverranno Susanna Agostini, Consigliera della Fondazione Caponnetto, e Salvatore Calleri, Presidente della medesima Fondazione. L’incontro mira a favorire un dialogo aperto e plurale sull’idea di una maggiore integrazione europea, traendo spunto sia dalle sfide globali che dalle tensioni interne all’Unione. Dagli interventi ci si aspetta un’analisi delle prospettive politiche e sociali dell’Europa e di come costruire un sentimento comunitario capace di far percepire i cittadini come parte di un progetto condiviso. L’evento è aperto al pubblico. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito statiunitiineuropa.com.