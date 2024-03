“Il mercante di maschere” in scena al Puccini

Firenze, 25 marzo 2024 – Venerdì 12 aprile torna a Firenze al ridotto del Teatro Puccini lo spettacolo del Teatro d’Almaviva “Il mercante di maschere” di e con Duccio Barlucchi, autore anche delle 18 maschere usate in scena.

Il Mercante, reduce da applaudite repliche in Toscana, vede in scena Barlucchi in un one-man-show di continuo e magico trasformismo, dalla risata all’emozione, con propri testi inediti interpretati con e senza maschere, strumenti di incanto per sorprese di tutti i colori. Lo spettacolo fluisce tra personaggi e atmosfere dalla commedia al dramma, esplorando con umorismo e poesia il vivere d’un uomo di oggi, nelle pieghe della mente e del cuore, fragile nelle miserie, ridicolo nella presunzione, potente nelle reazioni vitali, positivo e giocoso quanto solo e smarrito, nell’altalena di contrasti che ne insaporisce la vita. La suggestione delle maschere immerge in atmosfere visionarie, in una tavolozza di tipi e caratteri che evocano sia tradizioni antiche e commedia dell’arte sia l’evoluzione contemporanea della maschera, sottolineandone il potere di trasformazione che diverte, stupisce, emoziona, toccando corde profonde ed istintive.

Insieme con lo spettacolo il Teatro Puccini ospita altre due iniziative affini: una mostra di maschere e sculture di Duccio Barlucchi nel foyer dal 10 al 24 aprile e un workshop su “uso scenico di maschere” nel weekend 20-21 aprile. La mostra è un’antologica di maschere, sculture e quadri realizzate da Barlucchi nell’arco di oltre 40 anni; sono ciò che non ha voluto vendere e ciò che è restato in atelier in tanti anni di attività di teatrante e mascheraio.

Varie opere sono state protagoniste di spettacoli del Teatro d’Almaviva e di altre compagnie e già esposte in Italia ed all’estero, altre sono inedite e alle prime uscite, ed è un piacere vivo poterle riunire e presentare in una casa del teatro come il Puccini L’Atelier Duccio Barlucchi è a Firenze, nel quartiere delle Cure, ed è visitabile.

Il workshop “Maschere e volti nascosti - uso scenico di maschere” è una due giorni d’immersione nel magico mondo della Maschera, strumento di trasformazione che permette all’attore di rivelare e rafforzare prerogative sceniche inesplorate, amplificando fantasia, interpretazione e qualità espressive, con allegria e sensibilità.