Sesto Fiorentino, Antonio Scurati presenta l’ultimo libro ‘M. L’ora del destino’

Firenze, 5 dicembre 2024 - L’affresco dell’Italia fascista sui fronti del secondo conflitto mondiale, gli errori, gli orrori e l’eroismo ancora possibile per uomini e donne reduci da vent’anni di dittatura. Antonio Scurati presenterà il suo ultimo libro “M. L’ora del destino” (Bompiani, 2024), venerdì 6 dicembre alle ore 18 al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino, nell’ambito di Giorni di Storia, il festival di incontri, spettacoli e talk promosso dai Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, con il supporto di Unicoop Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Consiglio Regionale della Toscana, nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione.A cura della libreria Rinascita Ubik, l’incontro sarà condotto dalla giornalista e scrittrice Agnese Pini, direttrice dei quotidiani Monrif. L’evento è a ingresso libero con prenotazione via email a [email protected].

Con “M. Il figlio del secolo”, Antonio Scurati ha raccontato per la prima volta il fascismo attraverso Benito Mussolini. Con “M. L’uomo della provvidenza” ha fatto rivivere i “fascistissimi” anni del consenso. In “M. Gli ultimi giorni dell’Europa” ha messo in scena l’inizio della fine, con l’abbraccio fatale tra il Duce del fascismo e il Führer del nazismo. In questo quarto libro “M. L’ora del destino”, Scurati tratteggia il ritratto al nero di un uomo di fronte al destino che ha plasmato per sé e per un’intera nazione, un uomo solo all’incrocio tra il parallelo del crepuscolo e un meridiano di sangue. Sono trascorsi quarant’anni da quando il figlio del fabbro di Dovia ha mosso i primi passi in politica; quasi venti da quando ha impugnato lo scettro del potere; poche settimane da quando ha annunciato agli italiani che il destino batte l’ora della guerra. Proprio adesso, alla fine di giugno del 1940, quel destino offre al Duce un segno, forse un presagio: Italo Balbo, il condottiero della Milizia, il maresciallo dell’aria celebre in tutto il mondo, viene abbattuto in volo da fuoco amico. Ma non c’è più tempo per volgersi indietro. Affinché la Storia metta in scena l’immane tragedia della guerra, ciascuno deve interpretare la sua parte. In programma fino all’11 dicembre, la terza edizione di “Giorni di Storia Festival” esplora il tema "Democrazie e regimi", offrendo un percorso che intreccia un secolo di cronache, lotte politiche e trasformazioni sociali. Antonio Scurati è docente all’università Iulm e editorialista di Repubblica, ha vinto i principali premi letterari italiani ed è tradotto in tutto il mondo.

Dopo l’esordio nel 2002 con Il rumore sordo della battaglia ha pubblicato Il sopravvissuto (2005, Premio Campiello), Una storia romantica (2007, Premio SuperMondello), Il bambino che sognava la fine del mondo (2009), La seconda mezzanotte (2011), Il padre infedele (2013), Il tempo migliore della nostra vita (2015, Premio Viareggio-Rèpaci e Premio Selezione Campiello). Del 2006 è il saggio La letteratura dell’inesperienza, seguito da altri studi tra cui la monografia Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri (2022). Del 2018 è M. Il figlio del secolo, primo romanzo dedicato al fascismo e a Benito Mussolini: in vetta alle classifiche per due anni consecutivi, vincitore del Premio Strega 2019, è stato tradotto in quaranta paesi ed è diventato uno spettacolo teatrale e una serie televisiva. Del 2020 è M. L’uomo della provvidenza (Prix du Livre Européen) e del 2022 M. Gli ultimi giorni dell’Europa (Grand Prix Méditerranéen de Littérature et de Spiritualité). Nel 2023 è uscito Fascismo e populismo. Mussolini oggi, manifesto per un nuovo antifascismo. Per la sua opera di scrittore è stato insignito della croce di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana e, dal Ministero della Cultura francese, della medaglia di chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Maurizio Costanzo