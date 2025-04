Pasqua a Firenze, l’appuntamento con lo scoppio del carro

Firenze, 10 aprile 2025 – Torna a Firenze l'appuntamento con l'antica tradizione popolare fiorentina dello Scoppio del Carro. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101. La storia affida a Pazzino de’ Pazzi, al ritorno da una crociata nel 1099, le origini dello Scoppio del Carro. Fu Pazzino, infatti, a riportare alcune pietre focaie del sepolcro di Cristo con le quali poi a Firenze venivano illuminate le celebrazioni del Sabato Santo. In un secondo tempo la cerimonia venne spostata alla domenica e i fiorentini decisero di costruire un carro trionfale che ancora oggi è scortato fino in piazza Duomo dagli armigeri del Comune nei tipici costumi. La forma attuale del carro risale al ‘600. Per tutto l’anno il Brindellone resta in un apposito deposito di via il Prato e il giorno di Pasqua arriva al Duomo trascinato da quattro buoi, ripuliti e agghindati per la festa. La cerimonia si svolge in due giornate.

Cosa accade il 19 aprile – Sabato 19 aprile, dalle ore 20, una rappresentanza del Corteo della Repubblica Fiorentina partirà dal Palagio di Parte Guelfa, proseguendo per via Porta Rossa, Por Santa Maria, Via Vacchereccia, piazza della Signoria. Alle 20.10 in piazza della Signoria la sindaca Sara Funaro si unirà al Corteo della Repubblica per raggiungere la Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio attraverso via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo SS. Apostoli, piazza del Limbo. Alle 20.30 il corteo entrerà alla chiesa Ss Apostoli per la preghiera. Alle 21 inizierà la veglia.

Cosa accade il 20 aprile – Domenica 20 aprile, la gioranta di Pasqua, alle 7.30 il 'Carro del Fuoco', accompagnato dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, partirà dal deposito di Via il Prato per raggiungere Piazza Duomo con il seguente itinerario: via Il Prato, Borgo Ognissanti, Piazza Goldoni, Via della Vigna Nuova, Via Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma. Alle 9.30 ci sarà l'arrivo del Corteo Storico in piazza Duomo e 15 minuti dopo il sorteggio per l'abbinamento delle partite del Torneo di San Giovanni. Lo Scoppio del Carro inizierà alle 11.