Scandicci, Nicoletta Verna racconta il suo Libro della vita

Scandicci (Firenze), 31 gennaio 2025 - La prossima ospite de Il Libro della Vita di Scandicci, in cartellone domenica 2 febbraio alle 11, come al solito all'Auditorium Rogers, è Nicoletta Verna. Nicoletta Verna è nata nel 1976 a Forlì e vive a Firenze, dove lavora come editor di narrativa italiana. È autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa e ha insegnato Teorie e tecniche della comunicazione presso diversi atenei e istituti italiani. Il suo romanzo d’esordio Il valore affettivo (Einaudi 2021 e 2024) ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria alla XXXIII edizione del Premio Italo Calvino e ha vinto il Premio Massarosa e il Premio Severino Cesari. Nel 2024 esce, sempre per Einaudi, I giorni di Vetro, che ha vinto il Premio Manzoni romanzo storico. Il libro scelto dalla Verna è Una questione privata di Beppe Fenoglio, un capolavoro della letteratura italiana, un romanzo che ha saputo catturare l’essenza della Resistenza italiana, restituendoci un ritratto vivido e intenso di un’epoca cruciale della nostra storia. La storia di Una questione privata ruota attorno a Milton, un giovane partigiano delle Langhe, che, ferito e ospedalizzato, è ossessionato dalla ricerca di Giorgio, un compagno di lotta scomparso. Questa ricerca, apparentemente privata, si trasforma in un’ossessione che lo porta a compiere un viaggio interiore ed esteriore, alla scoperta di sé e del mondo che lo circonda. Un ritratto lirico e doloroso della guerra partigiana. La natura selvaggia delle Langhe diventa lo sfondo perfetto per questa storia di coraggio, di amicizia e di perdita. Milton, con la sua determinazione e la sua fragilità, diventa un simbolo di una generazione intera, segnata dalla guerra e dalla violenza. La forza di questo romanzo sta nella sua capacità di coniugare l’epica con l’intimo. La ricerca di Giorgio è un’allegoria del viaggio dell’uomo alla ricerca della propria identità, un percorso difficile e tortuoso, pieno di ostacoli e di pericoli. Una questione privata è un libro che ci tocca nel profondo, che ci fa riflettere sulla condizione umana e sul significato della vita. È un’opera che va oltre il tempo e lo spazio, un classico della letteratura italiana che continua a essere letto e amato negli anni.