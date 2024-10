Scandicci, Festa dell'olio e mercato contadino a Vingone

Scandicci (Firenze), 29 ottobre 2024 – Una domenica mattina tutta dedicata ai sapori e alla cultura contadina, il prossimo 3 novembre alla Casa del popolo di Vingone a Scandicci (Firenze). Nei locali e nel giardino del circolo Arci di via Roma (altezza piazza Kennedy) protagonista sarà il principe della stagione: si svolgerà infatti la Festa dell’olio, con degustazioni di oli a chilometro zero. E poi, come ogni prima domenica del mese, è ripreso il mercato contadino con prodotti freschi delle colline circostanti. Per tutti gli appassionati di pane, pizza & co. Alle 10 si terrà un corso di panificazione con Stefano Piluso, in cui si parlerà di frumenti e farine, in particolare della popolazione evolutiva, inoltre dimostrazioni e spiegazioni sulla gestione della pasta madre, di come trattare un impasto per tempistiche e temperature, e di corretto utilizzo del forno a legna e del forno casalingo. Non ci si dimenticherà neppure dei bambini: alle 11 inizierà il laboratorio di educazione in natura a cura del Bosco pedagogico, con letture, travasi con elementi naturali, osservazioni scientifiche e studio dei tesori del bosco. Per informazioni e iscrizioni al laboratorio e al corso; [email protected] Ospiti speciali della festa saranno gli Angeli del Bello. L’evento sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30. “In questa stagione stiamo cercando di valorizzare ancora di più il territorio, le buone pratiche ambientali e di sostenibilità, per questo si sono aggiunti laboratori per adulti e bambini – spiega Ilaria Parisi, una delle organizzatrici dell’evento –. Domenica inoltre ci sarà anche l'associazione Angeli del Bello Scandicci, perché cura dell'ambiente è un valore fondamentale per la nostra città e un principio importante da condividere con tutti”.

Carlo Casini