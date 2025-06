Scandicci, al via il festival estivo Open City con oltre 130 eventi

Firenze, 10 maggio 2025 - Al via la nuova edizione di Open City Scandicci Estate 2025: “Tuttifrutti” propone quest'anno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri che fino al 21 settembre animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie. 26 le associazioni coinvolte. Tra le iniziative in evidenza: il palco in Piazza Matteotti con grandi ospiti della musica e del teatro come Bobo Rondelli e Gene Gnocchi, la musica colta alla Villa di Vico in ricordo di Daniele Garella, la prima edizione di “Scandicci Summerfest” in Piazzale della Resistenza e i 25 anni dello spettacolo di Krypton Roccu u stortu reloaded con Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli. E poi la danza contemporanea del Festival Nutida e l’Arena estiva cinematografica al Pomario del Castello dell’Acciaiolo, la musica elettronica de La Chute, il jazz nelle fattorie in collina, i cori nelle pievi, l’omaggio a Dino Campana con Piero Pelù e Lorella Serni, il teatro con le famiglie per le famiglie di Officina dei Sogni e molto altro. Oltre 20 appuntamenti nei circoli cittadini. Il programma completo di Open City 2025 Scandicci Estate, Tuttifrutti su www.scandicciopencity.it.

Open City 2025 Scandicci Estate, Tuttifrutti è un progetto del Comune di Scandicci con il patrocinio della Regione Toscana e con il contributo della città Metropolitana di Firenze. In collaborazione con Unicoop Firenze e Publiacqua. "Anche quest'anno Scandicci Open City offre un programma ricchissimo, che abbraccia generi diversi ed è pensato per un pubblico di tutte le età con eventi gratuiti o a costi accessibili. Vogliamo fare cultura offrendo programmi vari e di qualità che danno occasioni di incontro e bellezza, pensando anche a chi rimane in citta'durante l’estate – dichiara la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni –. Facciamo di Scandicci una città viva grazie a una scelta politica precisa: trasformare le strade e le piazze, gli spazi pubblici e quelli privati in una scena a cielo aperto, dove ogni angolo può diventare occasione di spettacolo. La rassegna che inauguriamo resa possibile grazie al contributo delle tante compagnie e realtà culturali che hanno scelto, ancora una volta, di essere presenti a Scandicci con proposte di grande valore. A loro va il nostro sentito ringraziamento."

Tra le novità piu attese di questa estate c'è la riapertura del Parco di Poggio Valicaia con tanti appuntamenti al fresco. Ed è proprio Scandicci Fresh, il progetto di Green Philosophy che ritorna con alcuni appuntamenti classici come i Moon Talk con l’associazione Astrofili Fiorentini (3 luglio), o lo Sdrive-in il cinema in sdraio (29 giugno e 13 luglio), o ancora le favole con merenda per bambini (23 luglio). Ancora novità al Parco di Poggio Valicaia con l’associazione Limpar che presenta 4 appuntamenti ispirati a Gianni Rodari per grandi e piccini e con La Nottola di Minerva che chiude la stagione al parco il 20 settembre dalle ore 16 in poi con un laboratorio poetico per bambini e a seguire letture e la musica di Letizia Fuochi. Presso il giardino Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci torna Stazione Utopia con il festival di danza contemporanea Nutida Nuove Danzatore oltre 30 spettacoli la cui direzione artistica è confermata anche per il 2025 a Cristina Bozzolini e a Saverio Cona. A partire dal 13 giugno un festival ispirato alla relazione con il luogo e i suoi abitanti accogliendo spettacoli site specific pensati o riadattati in forma "nuda", in un giardino, all'aperto d'estate all'ora del tramonto, che favorisce la commistione fra talenti internazionali e giovani coreografi, sostenendo questi ultimi nel loro processo di crescita. Calimala è il nuovo progetto per l’edizione 2025 la cui direzione è affidata a Sveva Berti. Il 1 luglio torna a Scandicci uno spettacolo storico della Compagnia Teatrale Krypton: Roccu u stortu reloaded. A 25 anni dalla prima rappresentazione, torna negli spazi del Castello dell’Acciaiolo uno degli spettacoli di maggior successo dalla compagnia.

Sul palco Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli. Lo spazio del Pomario è ancora protagonista con OpenCine degli Amici del Cabiria. Una rassegna di film all’aperto, 5 serate a settimana dal lunedi al venerdi per 4 settimane dal 9 luglio al 5 agosto, usciti nelle sale cinematografiche questo autunno/inverno, che spazieranno da film che valorizzano il territorio, film di vari generi, film internazionali, film che hanno ricevuto premi ai vari Festival, film per o piu piccoli. Per alcuni di questi sono previsti ospiti del mondo cinematografico e affini che dialogheranno col pubblico. Torna grande protagonista dell’estate scandiccese il palco di Piazza Matteotti: l'Accademia Musicale di Firenze propone eventi di musica e di teatro con grandi ospiti del panorama nazionale. Si parte il 16 giugno con Bobo Rondelli, mentre il 30 giugno in scena Gene Gnocchi.

Tra gli altri appuntamenti Federico Dragogna con uno spettacolo su De André (18 giugno), il reading musicale “Per uomini soli” con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (23 giugno), la Grand Soiree di Gaia Nanni (25 giugno), il coro Femina con un repertorio rock (2 luglio) e l’appuntamento con il Cantanapoli con un tributo a Pino Daniele (9 luglio). Ancora in Piazza Matteotti l'Auser di Scandicci, la sez. soci Coop Scandicci, Spi-Cgil e l’associazione culturale Mald’estro propongono “L’Unione fa cultura”, due spettacoli teatrali. Il 27 giugno “Stenterello” e 16 luglio “La Mandragola”. Altro appuntamento molto atteso della piazza è quello proposto da Pippolo Music con la serata di ballo e musica dal vivo della Balera Matteotti domenica 20 luglio insieme a Smile Live Band. Torna nel programma di Open City la XXVII Rassegna teatrale in vernacolo al Circolo Arci di Badia a Settimo per proseguire un percorso di avvicinamento di tutta la popolazione del territorio al teatro da 11 giugno per 6 appuntamenti settimanali.

Inaugura la L’antica Fraschetta Filodrammatica con lo spettacolo “Abbasso i mariti”. Sempre in quest'ultima location l'associazione La Chute porta la terza edizione di “In cammino verso il vuoto”, due serate il 7 e il 15 luglio rispettivamente coni concerti sperimentali di Lucy Kruger and the Lost Boys e Ian Svenonius Escape-ism.Chiude la stagione del Circolo la proposta di Social Arts Factory, un concerto swing con l’Orchestra Osmann Gold il 5 settembre. Nel quartiere di Badia a Settimo trova spazio anche il progetto InSuburbia [Theater] di FaRM-Fabbrica dei Racconti e della Memoria che porta 3 appuntamenti di teatro per grandi e bambini nel giardino del condominio ERP di Via Gemmi 24. Primo appuntamento il 13 giugno con L’ora delle fate, Peter Pan nei giardini di Kensington per bambini dai 4 anni. Officina dei sogni prosegue il suo lavoro con il territorio di Scandicci attraverso l'esperienza teatrale “In circolo con le famiglie, per le famiglie”: uno spazio di confronto, un piccolo motore culturale per vitalizzare e sostenere spazi alternativi del territorio cittadino con una variopinta proposta culturale. Da qui la scelta di collocare gli spettacoli in piu luoghi della citta: i circoli di Vingone e Badia a Settimo per le esibizioni dei bambini, ma anche 4 appuntamenti dal 19 giugno all’8 luglio per le vie, le piazze e i quartieri con artisti affermati fra cui il 26 giugno Giulivo Clown in Piazza Matteotti. Tra le conferme di questa stagione la Filarmonica “Vincenzo Bellini” propone due aperitivi in musica la domenica mattina alle 11 nel giardino della sede di Via San Bartolo in Tuto 20.

Il 22 giugno l’appuntamento è con la Banda che presenta brani di musica classica e musica originale, mentre il 29 giugno la volta della Big Band diretta dal M° Tolmino Marianini ed il repertorio jazz, swing e latino-americano. Una novità molto attesa dagli under 30 e' lo Scandicci SummerFest curato dall’associazione Giovani Wannabe 27 e sabato 28 giugno in Piazzale della Resistenza. Il festival propone una due giorni di appuntamenti dal pomeriggio alla sera con talk, cineforum, musica dal vivo e stand-up comedy. Si conferma anche “Pullulat”, la rassegna di teatro e musica dell'associazione Art-U, tutta presso il Circolo ARCI di San Colombano. Dal 27 giugno al 25 luglio 7 eventi portati in scena da attori professionisti, spaziano fra i vari generi - dal teatro per bambini, al monologo - affrontando vari temi. Primo appuntamento il Music Rock Festival (Contest) 27 giugno. Il 2 luglio è la volta dell’Accademia dei Perseveranti che porta il festival Luglio Bambino Metropolitano 2025 alla Biblioteca di Scandicci in Via Roma 38A. Alle 17.30 l’associazione ZERA presenta “Il potere delle favole”. Il consueto appuntamento con Open Ring Scandicci curato da NEM Nuovi Eventi Musicali torna con tre concerti previsti nel mese di luglio presso il Circolo ARCI Le Bagnese. La programmazione, incentrata attorno ad artisti di assoluta qualità spazia tra generi e forme: Camillocromo (3 luglio), Swing it Orchestra Italy (14 luglio), Francesco Zampini_Cosimo Boni Duo (23 luglio). Tre serate uniche ad ingresso libero e gratuito. Immancabili i Gogmagog che quest'anno propongono il progetto itinerante “Le Mante”, incursioni performative nel paesaggio urbano.

Sono tre gli appuntamenti il 27, 30 giugno e 2 luglio nel tardo pomeriggio, brevi incursioni con performers, musica unplugged e danza nei pressi dei luoghi scandiccesi dedicati allo spettacolo: il Castello dell’Acciaiolo, l’Auditorium Rogers, il Teatro Studio, il monolite sonoro di Villa Costanza. Un’altra prima volta in Open City Estate è la presenza di Rossotiziano Art Academy con 7 appuntamenti di Urban Sketch Art, azioni artistiche dal 27 giugno al 27 luglio presso la Urban Art Gallery di Piazza Matteotti. I concerti della Fondazione Omraam alla Villa di Vico, dimora storica del XV secolo, quest’anno sono dedicati al ricordo di Daniele Garella. Sono due gli appuntamenti in calendario il 26 giugno con il Duo Mila e il 21 settembre con il recital di Nadja Dornik. La Proloco San Vincenzo a Torri-Colline scandiccesi torna a Open City con il suo progetto “A tutta Musica” che fonde le due anime della musica corale nelle chiese con PievInCanto e gli appuntamenti con il jazz nelle fattorie con It’s Jazz Time. L'iniziativa mira a promuovere la diffusione e l'arricchimento della cultura musicale attraverso la proposta di spettacoli in luoghi che aggiungono la bellezza e l'eccellenza delle colline scandiccesi. Primo appuntamento domenica 15 giugno con il coro polifonico Voceincanto alla Pieve di Sant’Alessandro a Giogoli, mentre per la rassegna jazz primo appuntamento sabato 5 luglio al Parco di Poggio Valicaia con il concerto “Standards & more”. In programma a Scandicci l'omaggio, ormai annuale, che la Proloco Piana di Settimo-Scandicci rende al poeta Dino Campana, morto a Castelpulci il 1° marzo 1932 e sepolto nella chiesa dei Santi Salvatore e Lorenzo a Settimo.

In programma 3 appuntamenti dal 27 giugno all’11 settembre nelle piazze di Badia a Settimo e presso il giardino della proloco. L'11 settembre chiude il programma una lettura scenica dello scambio epistolare tra Campana e la Aleramo con Piero Pelù e Lorella Serni. Dal 10 luglio al 10 settembre è la volta di Pop-up! Espressioni musicali estemporanee dell’associazione Li.Be Libera Bellezza, una rassegna di quattro concerti che andranno in scena in quattro luoghi del centro di Scandicci dalle 19 alle 20. I concerti prenderanno vita in modo estemporaneo e il pubblico sarà immerso nella musica live in maniera inaspettata. Pop-up! E' un evento di aggregazione sociale attraverso la musica, un modo sorprendente e sempreverde di fare comunita grazie alla forza di una canzone ascoltata per strada da cantare insieme. Anche il GAMPS Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci entra quest’anno nel programma di Open City con una proposta innovativa. Il 15 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo dalle 19 in poi si terranno gli appuntamenti di “Fossili sotto le stelle: la terra che (si) racconta”, con mostra, conferenze e osservazione astronomica.