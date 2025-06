Angelo Branduardi, nuove date del tour in Toscana: parte la corsa ai biglietti

Firenze, 11 giugno 2025 - Si aggiungono numerosi nuovi appuntamenti al tour di Angelo Branduardi “Il cantico”, partito dalla prestigiosa Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi lo scorso 22 marzo. Dopo i primi appuntamenti primaverili sold out, il tour, nato nell’occasione degli 800 anni dalla stesura del “Cantico delle Creature”, ripartirà il 15 luglio al Villa Arconati Festival di Bollate (Milano), arriverà in provincia di Teramo il 26 luglio (Abbazie Festival) per poi spostarsi in Sicilia ad agosto (Palermo il 4, Catania il 6, Messina il 7 agosto le provincie toccate). La parte estiva si chiuderà in Toscana in provincia di Lucca il 21 agosto, precisamente a Castelnuovo Garfagnana alla Fortezza di Mont’Alfonso. La ripartenza nei teatri sarà a Firenze l’11 ottobre (Teatro Verdi), il 24 ottobre sarà a Torino (Teatro Colosseo), il 9 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica, ore 18:00), il 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia, il 21 alla CMP Arena di Bassano del Grappa. E ancora Lugano (23 novembre, Palazzo Congressi), Ancona, (26 novembre, Teatro delle Muse, Varese (29 novembre, Teatro di Varese) per poi chiudere a Milano il primo dicembre (Teatro Nazionale). I biglietti sono già disponibili su Ticketone, Ticketmaster e prevendite abituali sul territorio. ”Il cantico” si ispira alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi” ed è un’occasione unica per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza. Per l’occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi con la band al completo, infatti insieme al Maestro saliranno sul palco grandi musicisti: Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso, Davide Ragazzoni alla batteria. Un appuntamento imperdibile che unisce la musica al messaggio di speranza e amore universale di San Francesco. "Io ho fatto dei dischi, ben otto e diventeranno nove l'anno prossimo - ha spiegato Angelo Branduardi - sulla musica antica, perché a volte fare un passo indietro significa farne due avanti. Se ascolti la musica gotica, trovi delle affinità con la musica contemporanea, per cui ho pensato che andare indietro voleva dire andare avanti". In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, il nuovo tour di Angelo Branduardi è un evento unico che sta trasportando il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. Il tour si ispira alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi,” come racconta lo stesso Branduardi:.“La vita di San Francesco d’Assisi é quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo)che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dallaletizia’… Francesco é oggi più che mai Santo, ma èanche grande poeta; amava cantare e lo facevaspesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.” Il Cantico sarà un’occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza. Maurizio Costanzo