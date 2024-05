Sandro.band: concerto-spettacolo per il decennale

Firenze, 25 maggio 2024 - Appuntamento stasera (ore 21), col concerto-spettacolo di Sandro.band, gruppo rock toscano che propone un sound dal grande impatto. I “Sandri” (come si fanno chiamare loro), sotto la guida di Alberto Billone e Giulio Franceschi, approdano al Teatro Puccini di Firenze con i loro compagni di viaggio Gabriele Cannarozzo, Daniele Torrini, Riccardo Rogai, per consacrare dieci anni di attività, gli oltre 100 concerti del primo tour, e il nuovo disco Max.

Lo spettacolo, organizzato appunto in occasione del decennale del gruppo, sarà caratterizzato da testi in italiano e anche da qualche spunto di cantautorato, ma non mancheranno neppure le ballad e i brani per gli amanti del pop (Battiato, De André, Silvestri).

Il concerto, ricco di canzoni inedite e cover più conosciute, avrà come ospite speciale Lorenzo Baglioni, che duetterà con il cantante e campione italiano di Wheelchair Sport Dance latino americana Marco Galli. Poi, direttamente dagli studi di Cattelan, ci saranno gli Street Clerks, e infine lo storico gruppo fiorentino Pippo e i suoi Pinguini Polari. Per info e biglietti: 340.1631769.

Lisa Ciardi