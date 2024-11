Queen at the Opera, il tour fa tappa a Firenze. Parte la corsa ai biglietti

Firenze, 6 novembre 2024 - Dieci anni di tournée in Italia e all’estero. Dieci anni di sold out e pubblico in estasi. Dieci anni di Queen At The Opera. Straordinario omaggio ai Queen sospeso tra rock e musica sinfonica, “Queen At The Opera” spegne le prime dieci candeline e celebra l’anniversario con il 10th Anniversary Tour, una lunga serie di date che da gennaio 2025 porterà questo meraviglioso spettacolo nei principali teatri d’Italia e non solo. Versione rinnovata ma con la filosofia di sempre: siamo lontanissimi dal concetto di cover band. “Queen At The Opera” è un grande spettacolo in cui il rock della band britannica si fonde con la raffinatezza di un’orchestra di archi. Una formula accattivante e originale, autorizzata ufficialmente dagli stessi Queen e impreziosita da grandi interpreti oltre che da un coinvolgente visual show. Classici senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust”, “Who Wants To Live Forever” sono interpretati da un ensemble di 30, grandi, professionisti. A spiccare sono le straordinarie voci di Federica Morra, cantante, attrice e performer formatasi alla American Musical and Dramatic Academy e di Francesco Montori, entrambi con importanti esperienze nei musical a livello internazionale. E ancora, il soprano Giada Sabellico, che nello spettacolo interpreta magistralmente brani eseguiti da Montserrat Caballé con Freddie Mercury; Alessandro Marchi, acrobata della voce e artista dall’immensa presenza scenica con alle spalle musical quali "Hair" e "A Christmas Carol"; Luana Fraccalvieri, talentuosa cantante passata anche dal palco televisivo di “Amici”. Impossibile non ricordare poi il contributo del direttore d’orchestra Piero Gallo, a cui si devono anche gli arrangiamenti. Il 10th Anniversary Tour prenderà il via il 10 gennaio da Bari (Teatro Team), per poi proseguire l’11 gennaio a Lecce (Teatro Politeama Greco), il 18 gennaio a Grosseto (Teatro Moderno), il 23 e 24 gennaio a Firenze (Teatro Cartiere Carrara), il 31 gennaio ad Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso), il 4 febbraio a Torino (Teatro Alfieri), il 13, 14, 15 e 16 marzo a Roma (Auditorium Conciliazione), il 23 marzo a Mantova (PalaUnical), il 10, 11, 12 e 13 aprile a Milano (Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni), il 19 aprile a Pescara (Teatro Massimo), l’1 maggio a Messina (Teatro Vittorio Emanuele), il 2 maggio a Catania (Teatro Metropolitan), il 3 e 4 maggio a Palermo (Teatro Massimo), il 9 e 10 maggio a Genova (Politeama Genovese), il 16 maggio ad Ancona (Teatro delle Muse), il 23 maggio a Bassano del Grappa (CMP Arena). E tante altre date sono in arrivo. “Sin dalle prime prove abbiamo pensato a Queen At The Opera come uno spettacolo e non un tributo – spiega il produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti di Duncan Eventi – . I successi dei Queen rivivono così in contesti scenografici di grande impatto, interpretati da artisti che abbiamo selezionato dopo centinaia di audizioni. Dal 2015 a oggi Queen At The Opera è andato in scena 425 volte e sono sicuro che altrettante sono davanti a noi. Come nella tradizione delle grandi produzioni, c’è chi ha visto Queen At The Opera più e più volte e ci scrive per sapere quando e dove torneremo. Anche noi non vediamo l’ora di tornare. Questo decimo anniversario si spiega con una parola, ‘qualità’. Questo è il motivo principale per cui lo spettacolo è ufficialmente autorizzato dagli stessi Queen”. I biglietti sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.queenattheopera.com, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e sui canali di prevendita autorizzati dei rispettivi teatri. Prodotto da DuncanEventi, “Queen At The Opera” nasce da un’idea del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti: dal suo esordio nel 2015 lo spettacolo ha raccolto standing ovation e sold out in Italia e in Europa. Maurizio Costanzo