Firenze, tornano le visite del progetto Amir per la settimana d’azione contro il razzismo

Firenze, 16 marzo 2024 - In occasione della “Settimana d’azione contro il razzismo” (18-24 marzo), tornano le visite guidate condotte da cittadini con passato migratorio del progetto “Amir Accoglienza, musei, inclusione, relazione”. Il progetto coinvolge undici fra musei, borghi, chiese e spazi pubblici a Firenze e Fiesole, tra i quali i Musei Civici Fiorentini e Mus.e. In occasione della Settimana di azione contro il razzismo, Mus.e propone sabato 23 marzo alle 11,30 la visita guidata alla mostra Repose and Resist in corso al Mad Murate Art District. La collettiva, a cura di Black History Month Florence, esamina i concetti di riposo e guarigione in relazione alla produzione culturale afro-discendente. Le opere degli artisti esplorano la cura del corpo e dello spirito come gesto di riconoscimento della fatica e dell’esaurimento che fanno parte della vita di coloro che operano nel settore culturale. Ma non sarà l’unica possibilità per prendere parte alle visite guidate del progetto Amir, in programma ogni prima domenica del mese da aprile a giugno. Al Museo di Palazzo Vecchio (il 7 aprile, 5 maggio e 2 giugno alle 12) appuntamento con la visita “Orizzonti. Nuovi sguardi sul palazzo” durante la quale il racconto si snoderà a partire dal Salone dei Cinquecento alle Sale di Lorenzo e Cosimo, dagli appartamenti di Eleonora alla Sala dei Gigli, fino a culminare nella Sala delle carte geografiche e ognuno potrà ritrovare il proprio piccolo angolo all’interno della grande casa del Mondo. Stesse date al Museo Novecento (alle ore 15) per “Opere aperte”, visita che si propone di fornire letture originali su una selezione di opere di artisti italiani del XX secolo, osservate da angolazioni inconsuete. Per scoprire che ogni nuovo punto di vista è fonte di arricchimento e crescita, non solo in museo. Nel corso della Settimana di azione contro il razzismo sarà possibile partecipare anche alle visite ad altri due luoghi della Rete museale tematica Musei di Tutti, il Museo degli Innocenti propone infatti l’appuntamento Una lunga storia di accoglienza (il 23 marzo alle 16) mentre il Museo Bandini di Fiesole presenta La Pasqua e la festa della rinascita il 24 marzo e il 1° aprile alle 16. Amir - Accoglienza, musei, inclusione e relazione, è un progetto avviato nel settembre del 2018 (il nome in arabo significa ‘principe’), a cura di una rete di musei finalizzato a proporre attività di mediazione culturale condotte da cittadine/i di origine straniera. Attualmente coinvolge trenta mediatori e undici fra musei, borghi, Chiese e spazi pubblici a Firenze e Fiesole. AMIR è un progetto a cura di Stazione Utopia e Rete museale tematica Musei di Tutti in collaborazione con Direzione Regionale Musei della Toscana e con il contributo di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze. Per le visite al Mad, al Museo di Palazzo Vecchio e Museo Novecento scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0552768224 Per info sulle visite del progetto Amir sui musei aderenti consultare il sito amirproject.com.