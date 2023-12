San Lorenzo, inaugurato il presepe delle Bambine a tutela dei diritti dell'infanzia

Firenze, 9 dicembre 2023 - Si chiama “Andrea. Il presepe delle bambine”, l'installazione che è stata inaugurata sul sagrato della Basilica di San Lorenzo di Firenze realizzato dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino in collaborazione con l'associazione I Sopravvissuti del San Lorenzo.

Si tratta di un omaggio alla grande tradizione fiorentina di accoglienza, cura e assistenza dell’infanzia bisognosa, in particolare di quella in cerca di una nuova realtà familiare che possa garantire affetto e protezione.

La scelta del nome Andrea non è stata casuale. Andrea è infatti un nome sia maschile che femminile, per indicare l’universalità dei diritti di infanzia e adolescenza, in un tempo tristemente segnato dalla ripetuta minaccia al genere femminile, già a partire dalla giovane età.

Il progetto del presepe è stato promosso dall’Associazione “I Sopravvissuti del San Lorenzo” insieme a “Casa Serena”, realtà del nostro territorio che si occupa di giovani madri con figli a carico in stato di bisogno, per garantire loro condizioni di vita e un futuro migliori. I proventi raccolti saranno infatti interamente devoluti a questa struttura.