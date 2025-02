Fumetto, arrivano in Italia le strisce inedite di Andy Capp

Signa (Firenze), 16 ottobre 2021 – Le strisce inedite di Andy Capp, mai pubblicate in Italia, saranno presentate venerdì 22 ottobre a Signa, nel corso di un'iniziativa organizzata al ristorante 'I'Dimenticatoio' (via di Colli 206) dai 'Boys', il gruppo di tifoseria organizzata del Signa 1914.

Un'opportunità per tutti gli amanti del fumetto e appassionati dello storico personaggio 'tutto birra e calcio' nato in Inghilterra dai disegni di Reg Smythe e ripreso negli anni dai vessilli di molte tifoserie italiane. Dopo la morte di Smythe, Andy Capp è passato nelle mani di Roger Mahoney e Roger Kettle: queste storie, inedite in Italia, sono state tradotte e pubblicate in italiano. La pubblicazione, curata da Signs Books, contiene tutte le strisce inedite apparse quotidianamente sul Daily Mirror dal 2007 ad oggi, distribuite in una serie di volumi da libreria di oltre 200 pagine.

Alla presentazione, con inizio ore 19.45, interverrà Alessandro Bottero, traduttore, sceneggiatore, critico ed editore della scena fumettistica del nostro Paese.

L'ingresso è su prenotazione scrivendo a [email protected].