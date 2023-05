Firenze, torna Pompieropoli. I bambini diventano vigili del fuoco per un giorno

Firenze, 10 maggio 2023 – Non solo nei giochi e nella fantasia: per un giorno i bambini possono trasformare i sogni in realtà e sperimentare l’esperienza di essere un vero pompiere. Grazie a Pompieropoli, che torna dopo la pausa imposta dalla pandemia, per la gioia di grandi e piccini. L’appuntamento è per sabato 13 maggio dalle 10 alle 18 presso il distaccamento di Fi-Ovest nel Quartiere quattro, ed è organizzato dal Comando dei Vigili del fuoco di Firenze, in collaborazione l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Firenze, e dal Gruppo Storico di Firenze. Negli ampi spazi a disposizione, saranno allestiti percorsi particolari dove i piccoli sostenitori dei Vigili del fuoco si potranno cimentare in un giorno da pompiere, avranno così la possibilità di apprendere le basi della sicurezza attraverso piccole attenzioni durante lo svolgimento del ponte tibetano, la discesa su carrucola, l’imponente gonfiabile a forma di camion e molto altro ancora. Inoltre saranno esposti gli automezzi e le attrezzature di ultima generazione usate dalle squadre Usar (Urban Search and Rescue ovvero in "ricerca e soccorso in ambiente urbano), sarà possibile osservare le attrezzature del nucleo sommozzatori, Nbcr (nucleare - biologico - chimico – radiologico), il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) che garantiranno la sicurezza durante lo svolgimento delle attività. Previsto anche la simulazione di uno scenario d’intervento per un incidente stradale. Inoltre saranno disposti in mostra statica i mezzi e le attrezzature che hanno fatto la storia e che sono custoditi presso il museo del distaccamento dal Gruppo Storico di Firenze. Sarà possibile accedere alla caserma dall’ingresso secondario di via dell’Argingrosso, mentre l’ingresso principale rimarrà dedicato esclusivamente per l’uscita dei mezzi di soccorso. Memorial Scarpellini. Il Comando parteciperà all’evento organizzato dl Firenze 1931 presso lo stadio Padovani in Viale dei Mille nella zona di Campo di Marte il 20 maggio dalle 9 alle 18, in occasione del Memorial di Leonardo Scarpellini, un vigile del fuoco scomparso prematuramente. Per l’occasione sarà organizzato una Pompieropoli e la mostra statica dei mezzi storici, con la presenza delle squadre ordinarie della sede centrale per un evento benefico. Maurizio Costanzo