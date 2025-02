Pistoia, va in scena Fantozzi al teatro Manzoni

Pistoia, 12 febbraio 2025 - Fantozzi e il lavoro. Fantozzi e le donne. Fantozzi e lo sport. Fantozzi e la coscienza di classe. Quattro atti tragicamente esilaranti e un sorprendente epilogo, ecco Fantozzi. Una Tragedia, lo spettacolo con cui il regista Davide Livermore porta in scena lo straordinario universo di storie e personaggi scaturito dalla penna di Paolo Villaggio, con Gianni Fantoni nel ruolo del celebre ragioniere. Prodotto da Teatro Nazionale di Genova / Enfi Teatro / Nuovo Teatro Parioli / Geco Animation, il lavoro approda sabato 15 (ore 20,45) e domenica 16 febbraio (ore 16) al Teatro Manzoni di Pistoia nella Stagione di Prosa, curata da Saverio Barsanti. Sabato 15 febbraio (ore 18) al Piccolo Teatro Mauro Bolognini la compagnia dialogherà col pubblico, in un incontro, coordinato da Massimiliano Barbini, per il ciclo “Il Teatro si racconta”, promosso in collaborazione con UNICOOP Firenze – Sezione soci Pistoia (ingresso libero, fino ad esaurimento posti). I direttori megagalattici, la mostruosa genìa impiegatizia, la poltrona in pelle umana, la nuvola di Fantozzi. Con i suoi libri e i suoi film Paolo Villaggio non solo ha raccontato come pochi altri le contraddizioni e i paradossi della società italiana, ma ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo e persino il linguaggio. Nello spettacolo, basato sui primi tre libri dedicati a Fantozzi, pubblicati tra il 1971 e il 1976, gli appassionati riconosceranno episodi diventati proverbiali, dalla partita di tennis nel nebbione mattutino (Batti lei!) alla Corazzata Potëmkin, dalla scena del campeggio a quella in cui Fantozzi si prepara per andare in ufficio sul filo dei secondi, beve il caffè della Pina a 3000 gradi fahrenheit e prende l’autobus lanciandosi dal terrazzino. Nella visione registica di Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, da un lato torna emblematicamente l’eco di tragedie classiche, di destini segnati e ineluttabili, di peripezie che portano all’unica soluzione possibile (la disfatta!), dall'altro storie e personaggi sembrano aderire perfettamente ai meccanismi teatrali della Commedia dell’Arte. Gianni Fantoni, che nella sua carriera ha più volte incrociato Paolo Villaggio, a partire dall’incredibile capacità di ricostruirne la voce, sino a raccoglierne l’eredità artistica, è un Fantozzi di oggi, tragicamente sfigato ma sempre pronto a dare battaglia. Insieme a lui ritroviamo Pina, Mariangela, i colleghi Filini, Calboni, la signorina Silvani, la contessa Serbelloni-Mazzanti-Viendalmare, L’Onorevole Cavaliere Conte Catellani, interpretati da Paolo Cresta, Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana, Rossana Gay, Marcello Gravina, Simonetta Guarino, Ludovica Iannetti, Valentina Virando. Sono maschere, espressione di una categoria umana oscillante tra opportunismo e cattiveria, piaggeria e disincanto. Fantozzi. Una tragedia è anche la realizzazione di un sogno, quello di Gianni Fantoni che ha cercato per anni, prima dell’incontro con Davide Livermore, di portare Fantozzi a teatro, come racconta lui stesso nel libro Operazione Fantozzi, pubblicato da Sagoma Editore. La stagione di prosa del Teatro Manzoni prosegue, sabato 22 (ore 20.45) e domenica 23 febbraio (ore 16) con la prima regionale dello spettacolo di Federico Tiezzi, Fedra di Jean Racine, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale e Compagnia Lombardi-Tiezzi. Grazie al supporto di Unicoop Firenze e la collaborazione di Teatri di Pistoia, è prevista anche una prova generale gratuita dello spettacolo, riservata ai giovani under30 che possono prenotarsi sul portale coopfi.info/under30.