Penelope in viaggio verso il futuro: quando le parole diventano forza

Firenze, 19 marzo 2025- Questo pomeriggio alle 18.30 la Biblioteca delle Oblate di Firenze ospita un incontro speciale nell’ambito di “Identities. Leggere il contemporaneo”, rassegna giunta all'VIII edizione e promossa dall’Associazione Culturale La Nottola di Minerva di Stefania Costa, con il sostegno del Comune di Firenze, della Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Tram di Firenze S.p.A. In programma il reading di Cristina Manetti, Capo Gabinetto della Regione Toscana, tratto dal suo libro "A Penelope che prende la valigia" (Giunti Editore). Si tratta di un romanzo epistolare che sovverte il mito di Ulisse e invita a riflettere sui vincoli imposti dalla società patriarcale e sulla necessità di superarli.

La serata, inserita nella rassegna “Si scrive marzo si legge donna”, vedrà l’autrice dialogare con Sandra Salvato e Stefania Costa, mentre letture e intrecci sonori saranno curati da Letizia Fuochi. Al centro del libro, Penelope — adolescente di dodici anni e simbolo di tutte le ragazze in viaggio verso un futuro più equo — riceve dalla madre una sorta di valigia piena di parole. Coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità e cambiamento sono solo alcune di quelle che la accompagneranno alla scoperta di sé e di una realtà paritaria e degna di rispetto. Le parole, in questo contesto, non sono semplici concetti astratti, ma diventano veri strumenti di emancipazione e di autodeterminazione. Una lettura intensa e densa di spunti di riflessione, che tocca un tema caro alle nuove generazioni: la presa di coscienza necessaria a scrollarsi di dosso ruoli e vincoli imposti da una tradizione patriarcale ancora radicata.