Firenze dei Teatri: Tornano da gennaio PassTeatri e PassGiovani

Firenze, 18 dicembre 2023 - Un unico abbonamento. Unire la ricchezza artistica del territorio e favorire la sua accessibilità è l'obiettivo comune del presidente dell'associazione Firenze dei Teatri Andrea Bruno Savelli e della consigliera di Citta Metropolitana con delega alla cultura Letizia Perini, che stamani hanno presentato il carnet 2024 di PassTeatri, il ticket trasversale che consente di scoprire il meglio della programmazione teatrale del comprensorio: un abbonamento cedibile e non nominale che comprende sei spettacoli al prezzo calmierato di quarantotto euro, all'unica condizione di essere utilizzato in sei teatri diversi.

"Dopo il successo della scorsa stagione, la prospettiva è quella di coordinare politiche culturali ancora più diffuse e strutturate, creando un circolo virtuoso aperto a nuovi spettatori - spiega la consigliera delegata Letizia Perini - Per questo, accanto al carnet principale abbiamo confermato il PassGiovani, rivolto ai ragazzi e alle ragazze under 30, ed ancora più conveniente, perché con trenta euro consente di comporre il proprio percorso di sei appuntamenti".

Sono tredici i teatri che hanno aderito all'iniziativa - Teatro Cantiere Florida, Teatro di Cestello, Teatro Le Laudi, Teatro Lumière, Teatro delle Spiagge e Teatro Verdi a Firenze, e poi Teatro Comunale di Antella, Teatro Corsini di Barberino del Mugello, Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Teatro delle Arti di Lastra a Signa e Teatro Manzoni di Calenzano - mentre il Maggio Musicale Fiorentino, la Pergola e il Teatro di Rifredi offrono agli abbonati la possibilità di acquistare biglietti scontati - otto euro per PassTeatri, cinque per PassGiovani - per dieci serate a scelta.

Un viaggio tra luoghi e persone, stagioni e visioni che comprende quaranta proposte in cartellone ed un'offerta per tutti i gusti: dall'esilarante tributo a Rachmaninov al Verdi di Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo, star social con 50 milioni di views su You Tube, all'ultimo spettacolo di Paolo Hendel diretto da Gioele Dix al Puccini; dalla lotta degli operai del Pignone raccontata al Cestello da Raffaele Totaro, alla prima assoluta al Teatro Le Laudi della biografia dedicata all'autrice olandese vittima dell'Olocausto Etty Hyllesum, a cura della Compagnia Fulvio e Flavia Cauteruccio.

E poi tanti ospiti d'eccezione, come Isabella Rossellini, in scena alla Pergola con "Darwin's Smile", Ottavia Piccolo, protagonista a Rifredi del testo scritto da Stefano Massini "Cosa Nostra spiegata ai bambini", l'attore e regista Marco Cacciola, mattatore al Cantiere Florida con il suo monologo polifonico "Io. Sono. Solo. Amleto." , e i volti noti della serie tv Sky "I delitti del Barlume" Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, attesi al Manzoni.