Firenze, tornano le Passeggiate Patrimoniali

Firenze, 31 agosto 2024 - Alla luce del successo delle passeggiate Patrimoniali, l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco del Comune e MUS.E, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti Unesco e città creative”, presentano un nuovo calendario di percorsi, in partenza sabato 7 settembre e in programma tutti i fine settimana del mese di settembre. Le passeggiate, concepite nell’ambito del progetto Firenze Forma Continua, hanno l’obiettivo di diffondere la storia della città di Firenze e favorire connessioni tra il territorio, le persone e il patrimonio. Sviluppato con il supporto del Laboratorio Heritage and Research (HeRe Lab, laboratorio congiunto tra il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze), gli obiettivi del progetto Firenze Forma Continua sono la riappropriazione del tessuto cittadino da parte della comunità e la trasmissione dei suoi valori alle generazioni future. Gli itinerari gratuiti porteranno i cittadini, così come i visitatori italiani e stranieri, a scoprire le zone meno conosciute del centro storico, architetture, scorci e storie di Firenze altamente suggestivi e apprezzare le bellezze del centro cittadino all’ora del tramonto. Se, infatti, il Centro Storico di Firenze fu incluso nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco perché “una realizzazione unica nel suo genere, un capolavoro d’opera, risultato di una continua creazione protrattasi per oltre sei secoli”, la sua fruizione culturale è troppo spesso limitata ai monumenti principali e alle vie più note, rinunciando a cogliere l’articolato tessuto di luoghi, relazioni e attività che è tuttora idealmente racchiuso dalla cerchia muraria: uno degli elementi più significativi per comprendere l’evoluzione storica di Firenze, denso di riferimenti e di curiosità. Ed è proprio a partire da questo perimetro – oggi ancora testimoniato dalle porte, torri, fortezze e dalle mura dell’Oltrarno, conservatesi quasi integralmente – che sono stati sviluppati tre distinti itinerari patrimoniali, in italiano e in inglese, centrati su aree nevralgiche della storia e della vita di Firenze: il percorso a sud, lungo le mura d’Oltrarno “Ripensare il margine” (in programma il 9 settembre in italiano e il 10 settembre in inglese alle ore 17 e il 28 settembre in italiano il 29 in inglese, sempre alle ore 17), quello intorno a San Miniato al Monte (in programma il 14 settembre in italiano, il 15 in inglese, alle ore 17) e infine quello a nord della città, intorno a Porta San Gallo “Nuove tracce di antiche relazioni” (in programma il 21 settembre in italiano e il 22 in inglese, sempre alle 17).