Firenze, 17 aprile 2025 - Tutti di corsa nel verde a Pasquetta con la Scarpinata per i Colli del Sud. La manifestazione podistica, organizzata dall'associazione ricreativa Lo Stivale Aps è in programma lunedì 21 aprile con la sua 39esima edizione. La manifestazione prevede una gara podistica agonistica di 11 chilometri, una corsa non competitiva sulla stessa lunghezza e una passeggiata ludico motoria di 5 chilometri. La partenza è prevista alle ore 9.00 con ritrovo alle ore 7.00 al circolo Lo Stivale di Candeli (via Villamagna 24). L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli. Per informazioni e iscrizioni: 055 698189.

