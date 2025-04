Pasqua nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 15 aprile 2025 - Per tutte le vacanze pasquali nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi, grazie all’impegno di Muse, sarà possibile prendere parte alle consuete proposte di mediazione e a un’offerta speciale correlata con il periodo e con le mostre in corso. I musei saranno aperti regolarmente durante tutto il periodo di festa, comprese le giornate di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile e 1° maggio. In Palazzo Vecchio saranno fruibili le Visite a palazzo, con accesso esclusivo al Camerino di Bianca Cappello, gli intramontabili Percorsi segreti, lo speciale percorso di living history Guidati da Giorgio Vasari (sabato e domenica mattina), le proposte per famiglie Vita di corte, Per fare una città ci vuole un fiore, Marzocco. Il leone di Firenze, Favola della tartaruga con la vela, oltre all’evento speciale legato alla tradizione fiorentina dello Scoppio del carro nel giorno di Pasqua: i bambini e le loro famiglie potranno infatti partecipare all’attività Lo scoppio del carro. Lo spettacolo di luce della Pasqua fiorentina (sabato 19 alle 11.45 e domenica 20 alle ore 15). Presso il Mad Murate Art District venerdì 18 mattina, alle 10 e alle 11.30, si terrà uno speciale workshop d’arte per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni: Firenze mia città, per ripensare e reinterpretare con un tocco creativo le silhouette dei monumenti dello skyline cittadino. In Palazzo Medici Riccardi sono previste le visite guidate alle bellezze del museo e alla nuova mostra Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale (sabato e domenica h15); per le famiglie con bambini la domenica alle 10.30 verrà proposto il laboratorio artistico legato alla mostra: Foggini, la pratica della scultura. Ancora, presso il Museo Novecento sabato e domenica pomeriggio sono in programma tutti i giorni le visite al museo e le attività per famiglie alle nuove mostre dedicate a Thomas J. Price e a Marion Baruch, oltre alla mostra corale Messaggere, lavoro site-specific di una nuova generazione di artiste. Infine, per le famiglie con bambini, il lunedì di Pasquetta alle ore 16.30 si terrà l’atelier d’arte Primavera Novecento. Al Museo Stefano Bardini sarà possibile aderire alle consuete visite per giovani e adulti e agli speciali appuntamenti per famiglie con bambini (sabato pomeriggio alle 14 e alle 15.30) Alla ricerca dei tesori Bardini: una divertente caccia alle uova di Pasqua per scoprire in modo divertente i capolavori del museo. Infine, la domenica di Pasqua in Santa Maria Novella si terranno le visite focus sul tema della Resurrezione alle ore 14 e 15.30: sarà così possibile ripercorrere il mistero pasquale grazie ai capolavori del complesso domenicano, apprezzando le opere dei grandi artisti del Medioevo e del Rinascimento secondo una speciale prospettiva.