Opportunità e rischi nell’AI: esperti a confronto

Firenze, 12 marzo 2025- L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo, ma quali sono i reali rischi e le opportunità che porta con sé? A questa domanda cercherà di rispondere il convegno "Intelligenza Artificiale tra Opportunità, Rischi e Tutele", organizzato dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio - presieduto da Patrizia Calcinai - in collaborazione con il Centro Studi del Lionismo "Massimo Fabio". L’appuntamento è per sabato 15 marzo alle 10, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate. L’evento sarà moderato dalla giornalista Patrizia Lucignani e vedrà la partecipazione di diversi esperti che analizzeranno l’IA da una prospettiva multidisciplinare, toccando aspetti tecnologici, giuridici ed etici. “L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante di molti ambiti – spiega Patrizia Calcinai -, dalla medicina alla finanza, dalla ricerca scientifica alla pubblica amministrazione, fino al giornalismo e alla robotica. Tuttavia, il suo sviluppo solleva interrogativi complessi, come il cosiddetto potere degli algoritmi e l’uso massivo dei big data. La vera sfida sarà trovare un equilibrio tra progresso tecnologico e tutela dei diritti individuali.” "Siamo ben contenti di collaborare a questo evento – ha dichiarato Roberto Breschi, direttore del Centro Studi del Lionismo "Massimo Fabio" – e per questo ringraziamo la Presidente Patrizia Calcinai e tutto il Lions Club Firenze Ponte Vecchio. Il nostro Centro Studi ha già affrontato il tema dell’IA nei convegni di Siena e Pisa, ed è fondamentale continuare a discuterne". Uno degli aspetti più delicati dell’Intelligenza Artificiale riguarda le questioni etiche e la protezione della privacy. Come vengono gestiti i dati raccolti dagli algoritmi? Chi è responsabile delle decisioni prese dalle macchine? L’Avvocatessa Maria Tamma, relatrice del convegno, sottolinea l’importanza di un approccio interdisciplinare per affrontare questi temi: "L'IA solleva questioni etiche fondamentali, come la trasparenza dei dati, la tutela della privacy e l’impatto sul mondo del lavoro. Se i dati raccolti non sono autentici o vengono utilizzati in modo improprio, si rischia di generare pregiudizi e discriminazioni di genere. Per questo è essenziale avere team di sviluppo specializzati e strategie che migliorino la qualità e la diversità dei dati raccolti". Un altro nodo cruciale riguarda la normativa: "È indispensabile aggiornare le normative per garantire un uso etico e responsabile dell’IA – continua Tamma -. Bisogna ridurre la raccolta dei dati solo a quelli strettamente necessari, esplicitare gli scopi della loro raccolta e sensibilizzare gli utenti sull’importanza della privacy e della sicurezza digitale". Il convegno si propone di stimolare un dibattito costruttivo, mettendo in luce sia le potenzialità che le criticità dell’Intelligenza Artificiale. Se da un lato questa tecnologia può migliorare la qualità della vita e ottimizzare i processi produttivi, dall’altro pone interrogativi sulla sicurezza informatica, sull’etica dell’uso dei dati e sulla responsabilità delle decisioni automatizzate. Il Lions Club Firenze Ponte Vecchio, con il suo impegno per i valori della giustizia, della convivenza civile e della solidarietà internazionale, offre così un’occasione di approfondimento su un tema che influenzerà profondamente il nostro futuro, con l’obiettivo di costruire una società in cui innovazione e diritti possano coesistere in equilibrio. Caterina Ceccuti