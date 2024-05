Cinque film dedicati alle grandi opere liriche al cinema La Compagnia

Firenze, 20 maggio 2024 - Sulle orme di Puccini. Teatro e cinema, opera e film, La Compagnia e il Maggio Musicale Fiorentino: è un percorso comune, cementato dalla passione condivisa per il grande compositore nato a Lucca, la rassegna curata dal critico Gabriele Rizza in programma da oggi fino al 20 giugno nello spazio culturale di Via Cavour. Quattro appuntamenti che celebrano uno dei titoli più significativi del repertorio del Maestro, la Tosca, l'opera in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica ispirata al dramma omonimo di Victorien Sardou.

Fascino evocativo e potere seduttivo attraversano l'impianto sperimentale e l'alternanza interno/esterno della trasposizione del 2001 firmata da Benoit Jacquot, che si avvale delle performance canore straordinarie di cantanti lirici come Ruggero Raimondi, Angela Gheorghiu e Roberto Alagna. Dopo l'apertura prevista oggi, il programma prosegue lunedì 27 con "Avanti a lui tremava tutta Roma" (1946) di Carmine Gallone, che spostò la vicenda nell'Italia del 1944, conservando le arie e lo spirito della tragedia pucciniana, ma agganciando personaggi e situazioni al filone resistenziale, con Anna Magnani - non a caso già protagonista di "Roma città aperta" di Roberto Rossellini - come regina indiscussa sul palco.

E' prevista il 3 giugno invece la rilettura grottesca e ricca di ironia, colori e musica firmata a quattro mani dal regista Luigi Magni e dal compositore Armando Trovajoli, che adattano l'opera alla vena popolare e paradossale della Roma trasteverina attraverso il talento eclettico di Gigi Proietti, Monica Vitti e Vittorio Gassman. Il ciclo di film si conclude il 17 giugno con "Casa Ricordi" (1956) di Carmine Gallone, il racconto dei grandi interpreti dell'opera italiana di fine Ottocento alla corte del celebre editore musicale milanese, ma anche una finestra interessante aperta sulla società del periodo.

A margine del percorso principale, il 28 giugno La Compagnia rende omaggio alla nuova opera commissionata dal Maggio Musicale a Fabio Vacchi, "Jeanne Dark", proiettando in pellicola 35 mm il film più conosciuto dedicato alla Pulzella di Orleans: "La Passione di Giovanna d'Arco" (1928) di Carl Theodor Dreyer, capolavoro insuperato del muto e del bianco e nero che con una serie di primi e primissimi piani sul volto dell'attrice Renée Falconetti diventa un monumento cinematografico alla solitudine e alla sofferenza delle donne.