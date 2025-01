Omaggio a Walt Disney con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 16 gennaio 2025 - Un viaggio attraverso le colonne sonore più amate di tutti i tempi, nate nella ‘fabbrica dei sogni’ Disney. “Omaggio a Walt Disney” è il concerto-spettacolo che l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta presenta domenica 19 gennaio alle ore 16 alla Fondazione Franco Zeffirelli, piazza di S. Firenze, Firenze. Un concentrato di emozioni per grandi e piccini, sulle note di “La bella e la bestia”, “La sirenetta”, “Aladdin”, “Biancaneve e i sette nani”, “Mulan”, “Frozen”, “La bella addormentata nel bosco”, “Anastasia” e altri classici del genere. Temi che portano la firma di grandi autori quali Alan Menken - Academy Award e Golden Globe come migliore colonna sonora originale con “Aladdin” - Kristen e Robert Lopez – Premio Oscar per la miglior canzone originale con “Let It Go”, da “Frozen” - Jerry Goldsmith e Matthew Wilder – con la strepitosa “Reflection” portata al successo da Christina Aguilera e, nella versione italiana, da Syria. Completano il programma musiche dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars. Sul podio, come detto, sale Giuseppe Lanzetta, direttore e stabile e fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina, voci soliste di Rebecca Sammartano e Aurelio Rapisarda, arrangiamenti a cura di Neri Nencini. Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Maurizio Costanzo