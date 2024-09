Via Aretina, arriva la prima notte bianca: negozi aperti e una mostra diffusa

Firenze, 17 settembre 2024 - Si chiama “Arte in via Aretina” la prima Notte bianca organizzata dall'associazione di commercianti di via Aretina. La manifestazione, che si terrà il 19 settembre dalle 18 alle 23, si snoderà lungo la via (da piazza Alberti a via di Bellariva) con un percorso itinerante dove gli artisti (40 tra pittori e scultori, fotografi e artigiani) lavoreranno dal vivo e mostreranno le loro opere.

L'evento vedrà anche la partecipazione di tre rinomati critici d'arte che saranno presenti per osservare e valutare le creazioni. Al termine della serata saranno assegnate delle targhe di riconoscimento ai tre artisti che si distingueranno per la qualità e l'originalità delle loro opere. A tutti i partecipanti sarà assegnato un attestato di partecipazione. Ad accompagnare la serata ci sarà Chantal Invernizzi, artista e performer interattiva che inviterà gli artisti a prendere parte alla sua composizione dal vivo, diventando la prosecuzione della musica dipinta sul telo. “Arte in via Aretina” vuole celebrare insieme la bellezza dell'arte e della creatività, far conoscere artisti del territorio e valorizzare e dare vitalità a questa storica strada. Nell’occasione della serata, tutti i negozi saranno aperti. “Una bella occasione per riempire di arte e creatività questa zona e valorizzare anche le attività commerciali qui presenti. – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – I centri commerciali naturali sono una risorsa importante per la nostra città: anche con questa iniziativa emerge il lavoro di squadra, il ruolo di presidio del territorio, la capacità di dare vita a progetti creativi”. “Invitiamo tutta la cittadinanza, i nostri clienti e residenti a prendere parte a questa prima importante iniziativa ‘di strada’ delle nostra associazione – aggiunge il presidente del centro commerciale naturale Fosco Zetti - Confidiamo in una buona riuscita dell’evento, anche perché ci siamo impegnati molto nella sua organizzazione, coinvolgendo molti operatori ed artisti del settore”.

“Abbiamo collaborato con piacere e convinzione alla prima “Notte Bianca, arte in via Aretina” perché crediamo fortemente nell’attività del centro commerciale naturale ‘Il Madonnone’ - conclude Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze - composto da persone serie, impegnate, qualificate, che hanno a cuore la vivibilità della zona, delle attività che vi operano, dei cittadini che vi risiedono”.