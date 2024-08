Firenze, torna ‘Note al Museo’ a San Marco e al Cenacolo di Santa Apollonia

Firenze, 28 agosto 2024 - Dopo la pausa estiva tornano i concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina al Museo di San Marco e al Cenacolo di Santa Apollonia per una visita ai capolavori resa ancora più suggestiva con i contrappunti musicali degli ensemble. Il progetto è stato finanziato dal Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo e realizzato dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina. Gli ultimi cinque momenti musicali in programma tra settembre e ottobre esalteranno e accompagneranno l’esperienza di visita degli spazi della Biblioteca monumentale di Michelozzo, del Refettorio piccolo e del chiostro di sant'Antonino al Museo di San Marco e del Cenacolo di Santa Apollonia, trasformandola da contemplativa a immersiva negli infiniti rimandi e dialoghi non didascalici tra note e visioni d’arte, in una modalità di ascolto non statica, con le consuete sedute, ma itinerante e avvolgente. I capolavori di Beato Angelico, del Ghirlandaio, di fra Bartolomeo, di Andrea del Castagno e le monumentali architetture di Michelozzo a San Marco, il Chiostro, il Refettorio e la Biblioteca, che normalmente accolgono il pubblico con spazi sorprendentemente riservati e silenziosamente raccolti, si vestiranno delle note dell’Orchestra da Camera fiorentina. La rassegna riparte giovedì 5 settembre al Museo di San Marco (ore 10): sul palco il Quartetto Elleboros, musiche di Fauré e Ravel. In arrivo i concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina al Cenacolo di Sant’Apollonia (sab 21 ore 11), dell’Hungarica Ensemble Horvath al Museo di San Marco (7/10 ore 10), del duo pianistico Giacomo Alessandrini e Francesco Marri al Cenacolo di Sant’Apollonia (9/10 ore 10). Note al museo si chiude al Cenacolo di Sant’Apollonia con due straordinari contrabbassisti, Andrea Bocini e Antonio Mercurio, ospiti dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta (26/10 ore 10).