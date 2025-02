"Nonostante": Valerio Mastandrea ospite domenica al Grotta di Sesto Fiorentino

Firenze, 25 febbraio 2025 - Nel nome del padre. E' un omaggio leggero e doloroso, lacerante e naif la dedica di Valerio Mastandrea al padre Alberto, scomparso nel 2023: il suo secondo film da regista, "Nonostante", arriva in anteprima domenica pomeriggio (ore 18) al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino, dove l'attore romano incontrerà il pubblico in sala. Presentato nella sezione "Orizzonti" alla Mostra del Cinema di Venezia 81, è un melodramma onirico e surreale ambientato nelle corsie di un ospedale, in cui l'anima di Lui (Valerio Mastandrea) - un uomo di mezz'età finito in coma - si aggira divertendosi tra medici, infermieri e pazienti che non possono vederlo.

Lontano dagli imprevisti della vita reale e dalle responsabilità conseguenti, è felicemente rassegnato alla propria condizione, quando una donna (Dolores Fonzi) viene ricoverata nel suo stesso reparto dopo un incidente automobilistico: arrabbiata e irrequieta, Lei non ci pensa proprio a stare lì, ma vuole vivere o morire senza essere confinata tra quattro mura. Riuscirà a risvegliare la voglia di lottare di Lui?

Con qualche reminiscenza da "Il Paradiso può attendere" di Warren Beatty - in particolare, il personaggio femminile interpretato all'epoca da Julie Christie - e "Ghost" di Jerry Zucker - la presenza del medium tra i vivi e i morti - il film sceneggiato da Enrico Audenino pone interrogativi sull'amore, la libertà e la paura della morte: perché se è vero che tutti noi dobbiamo prima o poi "lasciare la stanza", allo stesso tempo restiamo aggrappati alla vita fino alla fine. D'altra parte, la libertà se confinata nella solitudine conduce all'isolamento e alla sua stessa negazione, quindi non può che esistere attraverso l'amore, vissuto al contrario dell'indifferenza come capacità di sentire la presenza dell'altro. Nonostante tutto.

Nel cast, anche Lino Musella, Laura Morante e tanti piccoli cammei, da Barbara Ronchi a Justin Korovkin, da Luca Lionello a Raffaele Vannoli. Musiche dell'islandese Toti Gudnason, produce la Damocle, HT Film.