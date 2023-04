“Noi...che...stasera”: dopo tre anni al Tuscany Hall torna il varietà a scopo solidale

Firenze, 1 aprile 2023- Musica, divertimento e solidarietà, questi gli ingredienti che metteranno d'accordo i grandi e i piccini che parteciperanno allo spettacolo di varietà “Noi… che…stasera ….”, in programma giovedì prossimo alle 20,45, nel Teatro Tuscany Hall di Firenze. “Dopo tre anni di assenza -spiegano gli organizzatori, i magnati da anni impegnati nel sociale Mariagrazia Internò e Massimiliano Miniati-, torniamo a proporre un evento dedicato alla musica, alla danza, alla comicità, nel quale ospiteremo anche tante sorprese per emozionare e divertire il pubblico in sala. Lo spettacolo -continuano gli organizzatori- è scritto e diretto da Massimiliano Miniati, con la collaborazione di un numero incredibile di artisti di vario genere e si propone di raccogliere fondi a favore della Fondazione Niccolò Galli”. Le musiche, le scene e i costumi serviranno ad effettuare un viaggio nel tempo, con canzoni che hanno fatto epoca, accompagnate da coreografie mozzafiato, e la partecipazione di intrattenitori d’eccezione. Le gag d'improvvisazione teatrale di Massimo Ceccovecchi, Alfredo Cavazzoni e Ivan Periccioli, il gruppo di ballo del Centro Formazione Danza Firenze e di Area Danza, con il drappo di Emilia Innocenti Degli e che si esibirà durante le performance canore. “Le musiche saranno eseguite dalla rinnovata [email protected] Band -commenta Max Miniati- e per la prima volta, sarà ospite nello show la STOP Toto Tribute Band. Parteciperà anche Stefano Saldarelli, che presenterà il proprio libro “Non è solo roba da femmine”. “Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto ad un progetto particolare, a noi molto caro –spiega Mariagrazia Internò-: insieme con la Fondazione Niccolò Galli vogliamo aiutare un giovane ragazzo, Andrea Papi, rimasto coinvolto in uno sfortunato incidente stradale ad agosto scorso, perché possa tornare a correre e giocare a calcio come prima. Anche quest’anno saranno presenti altre Associazioni che hanno voglia di fare del bene”. Ingresso ad offerta libera. Si consiglia la prenotazione: 3334600591 Sponsor dell’iniziativa sono Chiessi e Fedi S.r.l., Tropical Parquet, Trattoria La Casalinga, Car Village Firenze, Farmacia Margini.