Natale, Sant'Egidio prepara la tavola a Firenze per il 25 dicembre

Firenze, 2 dicembre 2023 - Sì che c'è bisogno di allargare la tavola. Natale è vero quando è così. Ce lo ricorda il presepe allestito a Greccio da san Francesco d'Assisi 800 anni fa.

Ci vuole calore e colore, cura delle storie, dei volti, delle persone, in questa stagione segnata da guerre che hanno portato tanti profughi tra di noi, non pochi giovanissimi, e anche per questo bisognosa di una speranza che si fa anche Natale. I festeggiati del Natale sono quelli che potrebbero restare soli: migranti e profughi, tanti ragazzi, famiglie in difficoltà, anziani soli.

Si può aiutare a preparare il Natale della Comunità di Sant'Egidio, raccogliendo il necessario, preparando il pranzo del 25 dicembre, che sarà nella Basilica di San Lorenzo e al Centro Spazio Reale di San Donnino, partecipando alla distribuzione e ai pranzi.

In che modo? Offrendo un po' del proprio tempo, sostenendo con generi alimentari, detersivi e detergenti, articoli per l'igiene personale e vestiario. Si può contattare prima Sant'Egido telefonando allo 055.2342712 o scrivendo alla mail [email protected] o, ancora, andare direttamente a preparare il lunedì dalle 17.30 alle 19 in via dei Serragli 117 R (San Frediano); il mercoledì e la domenica alle 17 in via Corte dei Manetti 8 a Brozzi; il sabato dalle 16 alle 19 in via Reginaldo Giuliani 65b rosso, Rifredi; sempre il sabato dalle 17 alle 19 in via della Pergola 8, Centro storico.

Il pranzo di Natale è tra l'altro sostenuto dalla Fondazione Fiorenzo Fratini, che offrirà i pasti, l'8 per mille della Chiesa Cattolica, la Fondazione Cr Firenze, e tanti privati e aziende che a diverso titolo aiutano i diversi aspetti del Pranzo e delle altre iniziative di Sant'Egidio nel tempo di Natale.