Natale a Firenze, si apre un fine settimana di eventi alla Manifattura Tabacchi

Firenze, 13 dicembre 2024 – Proseguono le iniziative per il Natale in Manifattura Tabacchi, dove protagonisti saranno i tenant della ex fabbrica di sigari con tante attività in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre. Un Christmas market, laboratori e workshop, musica live e brunch a tema natalizio sono solo alcune delle attività in programma il prossimo weekend. Il sabato e la domenica gli spazi di Bulli & Balene ospitano dalle 11 alle 20 il mercatino di Natale dove trovare idee regalo originali, dalle piante di NOP - Not Only Plants agli oggetti dedicati al benessere sessuale proposti da La CLIT; saranno inoltre presenti Licia Verde, Fermenthinks, Margaron, Kosmima. Sabato 14, dalle 15:00 alle 18 sarà invece possibile partecipare al laboratorio Al centro della tavola di Natale, per imparare l’arte della panificazione, realizzato da Bulli & Balene in collaborazione con IMPASTI (info e prenotazioni: www.impasti.org). Shake Café proporrà invece dalle 15 alle 18 un workshop realizzato in collaborazione con Invasate: con Tavola in Festa i partecipanti si cimenteranno nella creazione di composizioni floreali e segnaposti naturali per decorare la tavola natalizia (posti limitati su prenotazione; per info: 055 0108162). La serata si concluderà con il party di Captain Santors e Blues Barber, con musica live dalle 19 alle 22 per celebrare un anno dello store di abiti sartoriali in Manifattura Tabacchi. Per il brunch di domenica Bulli & Balene proporrà una speciale edizione natalizia e per i più piccoli il tradizionale happy meal di Natale con sorprese. Uno special brunch sarà anche tra le proposte di Shake Café per tutti i weekend del mese a partire dalle 12, oltre a quello di Po’Stò che per l’occasione offrirà intrattenimento per i più piccoli a cura di Monte Fantasy Animation. Zoo_Hub e Opera Prima apriranno il loro show-room dalle 11 alle 19, dove poter trovare ispirazioni e idee per la mise en place natalizia, tra allestimenti creativi e suggerimenti pratici dai designer presenti per rendere unica la tavola delle feste. Dalle 15.30 alle 18 sarà possibile partecipare al workshop di ZOO _Hub realizzato in collaborazione con Le Pucie per creare ghirlande di Natale (info e prenotazioni: [email protected]). Tra cookies e una fetta di banana bread, si potrà partecipare, dalle 16 alle 18, al workshop con tea-time Decora la tua tazza realizzato da Cuchiss Lab in collaborazione con La Vastità (per info 055 0572205). Lo spirito natalizio contaminerà le vie della Factory anche con la musica dal vivo: dalle 15 alle 19 Bottega Biologica farà da palcoscenico ad alcuni musicisti e cantanti dell’Accademia San Felice, mentre dalle 17.30, Bulli & Balene farà da cornice al repertorio di canzoni di Natale interpretate con chitarre e voci da Rebecca Sammartano, Claudia Allodi, Filippo Ciampi e Niccolò Martinelli. Per tutti i weekend dicembre, Fàbera organizzerà il workshop Crea il tuo gioiello con la tecnica della cera persa. Seduti al banco orafo di Fabio e sotto la sua attenta guida, si intaglia, si modella, lima e rifila il proprio gioiello da un pezzo di cera, creando un anello, un ciondolo o un paio di orecchini. Inaugurata ad aprile 2023, la Factory rappresenta il cuore pulsante dell’ex fabbrica di sigari fiorentina. Distretto creativo e produttivo all’avanguardia, oltre a negozi e atelier ospita anche Officina Botanica, il giardino pensile progettato dal paesaggista Antonio Perazzi, ristoranti e caffè. Vivere Manifattura Tabacchi è comodo per i visitatori: il parcheggio con accesso da via Tartini 11 permette un accesso facile a chiunque sia alla ricerca di un’alternativa al centro storico per fare shopping, grazie a 400 posti auto usufruibili gratuitamente nelle prime due ore di permanenza, accessibili a tutti 24h/24.