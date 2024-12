Natale a Firenze, dal brindisi ai laboratori per bambini: gli eventi del Mercato Centrale

Firenze, 4 dicembre 2024 - Il Natale è già in arrivo al primo piano del Mercato Centrale. È cominciato il “Mercalendario”, il calendario del Mercato Centrale di Firenze che prevede una sorpresa ogni giorno, tra iniziative, eventi, festeggiamenti e laboratori per bambini. Seguendo i canali social del Mercato Centrale Firenze sarà possibile restare aggiornati sulle novità e scoprire ogni giorno una sorpresa diversa, fino al 25 dicembre. Venerdì 6 dicembre alle 11.30 è previsto il brindisi con l’inizio dei festeggiamenti al primo piano del Mercato Centrale e l’accensione delle luminarie interne del piano terra, alla presenza della stampa e delle istituzioni cittadine. Dalle 11.00 alle 12.30, per sottolineare l’unione tra i due piani del Mercato e la collaborazione con il Mercato di San Lorenzo, ci sarà lo spettacolo di una Marching band itinerante tra i due piani. Sabato 7 dicembre alle 16.30 e domenica 8 dicembre alle 17.30 alla Terrazza Enoteca del primo piano del Mercato Centrale Firenze è previsto un laboratorio per bambini condotto da Kumi Suzuki sulla creazione di origami con la carta natalizia per scrivere la letterina per Babbo Natale. L’evento avrà durata di un’ora e mezzo, finito il quale ci sarà un piccolo rinfresco con le bontà degli artigiani. Il numero massimo di partecipanti è 12 a laboratorio, con età dei bambini, se non accompagnati, di minimo 10 anni. L’evento sarà pubblico a pagamento: 10 euro per bambino, per info e prenotazioni scrivere a [email protected] Sempre in collaborazione con il Mercato storico di San Lorenzo, sabato 14 dicembre è previsto l’evento “Babbo Natale al Mercato”, in cui sarà presente un corner per Babbo Natale a entrambi i piani del Mercato Centrale di Firenze, con addobbi e cassette per le letterine dei bambini. Inoltre, per tutto il mese di dicembre, al primo piano del Mercato Centrale Firenze sarà allestito un wall natalizio dei “Buoni propositi”, in cui chi lo vorrà avrà la possibilità di indicare segreti, messaggi o i propri buoni propositi. Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.