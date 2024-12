Natale a Firenze, laboratori e corso di modellismo al museo dei treni in miniatura HZero

Firenze, 12 dicembre 2024 - Le festività natalizie sono il periodo più bello dell’anno per visitare il museo del treno in miniatura. Eventi e attività da fare con tutta la famiglia: laboratori, corso di modellismo, letture gratuite di fiabe, ma anche nuovi personaggi e convogli a tema e la possibilità di scrivere la propria letterina a Babbo Natale al museo HZERO si respira la magia del Natale e si moltiplicano le occasioni per ritornare bambini e vivere con la propria famiglia al completo eventi e attività speciali per tutto il periodo delle festività. Fin dall’ingresso, il museo del treno in miniatura accoglierà i visitatori con l’enorme albero di Natale insieme a un nuovo piccolo diorama nel bookshop preparato dai modellisti per l’occasione.

Varcata la magica tenda rossa, invece, sarà possibile immergersi nel mondo immaginario di 280mq, tra i più grandi plastici ferroviari d’Europa, pieno di migliaia di personaggi e divertirsi a cercare nel plastico nuovi personaggi messi per l’occasione: il venditore di alberi, Babbo Natale in stazione, una slitta pronta a consegnare regali sulla città. Ma sarà Natale anche sui binari: modellisti del museo, infatti, hanno decorato a mano in Officina alcuni convogli con dettagli natalizi, pronti a sfrecciare sui binari di HZERO.

La magia continua al primo piano dove sarà possibile far girare un treno natalizio sul circuito di prova e i più piccoli potranno scrivere la loro lettera a Babbo Natale in un angolo creato apposta per loro. Il Natale di HZERO non è solo negli addobbi e nell’atmosfera, ma anche nei tanti eventi e nelle attività rivolte ai visitatori: durante le feste sarà possibile assistere a letture gratuite di fiabe, partecipare ai laboratori HZERO Family con un calendario ad hoc, mettersi alla prova con un corso di modellismo di un’intera giornata.

Sarà possibile anche regalare HZERO sotto l’albero, donando un biglietto open per ammirare l’immenso plastico oppure prenotando un’attività per i propri cari o ancora scegliendo con cura il proprio regalo da scartare sotto l’albero tra i trenini, ma anche i libri e il merchandising dedicato nel bookshop del museo. Fiabe in carrozza è la lettura gratuita di racconti per tutta la famiglia legati al mondo del treno e all’immaginario del viaggio con l’attrice Enrica Pecchioli.

Quattro appuntamenti dedicati: sabato 28 dicembre (ore 11 e ore 12) e Domenica 5 gennaio (ore 15 e ore 16). È necessaria la prenotazione via email a [email protected]. L’attività è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo. Non mancheranno i laboratori HZERO Family: per famiglie con bambini tra i 3-6 anni appuntamento il 15 dicembre dalle ore 11 alle 12.30; il 21 dicembre dalle ore 11 alle 12.30; 28 dicembre dalle ore 16 alle 17.30; il 29 dicembre dalle ore 11 alle 12.30; il 3 gennaio dalle ore 16 alle 17.30; il 5 gennaio dalle ore 11 alle 12.30 e il 6 gennaio dalle ore 11 alle 12.30. Invece, per famiglie con bambini tra i 7 e i 10 anni l’appuntamento è per il 27 dicembre dalle ore 16 alle 17.30. La quota di partecipazione sarà di 6 euro per bambino partecipante, mentre 13 euro per adulto partecipante (incluso l’ingresso al museo). È possibile accedere alla prenotazione dal sito ufficiale di HZERO oppure telefonando al call center 055-2989830.

Il 22 dicembre lo staff specializzato del museo ha organizzato, invece, un corso intensivo di modellismo “One Day Lab” in versione “Christmas Edition” che guiderà appassionati e curiosi nella realizzazione di un piccolo diorama per mettersi alla prova con il modellismo ferroviario. Le attività saranno dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Tutti i dettagli sulla giornata sono disponibili sul sito ufficiale del museo. Gli orari del museo durante le feste. HZERO durante queste festività natalizie accoglierà i visitatori anche il 24 dicembre e il primo gennaio. Martedì 24 dicembre, infatti, è prevista l’apertura straordinaria dalle 10 alle 19.

Il museo sarà regolarmente aperto giovedì 26 dicembre dalle 10 alle 19 e lunedì 6 gennaio regolarmente aperti dalle 10 alle 19. Anche mercoledì 1 gennaio HZERO accoglierà i visitatori dalle 13 alle 19, mentre resterà chiuso solo mercoledì 25 dicembre e martedì 31 dicembre. Sul sito ufficiale, inoltre, sarà possibile trovare tutte le informazioni sugli orari, il calendario di attività ed eventi e anche tutte le tariffe agevolate per le famiglie, over 65 e minori. Maurizio Costanzo