Museo Bardini, torna "A scuola d’arte": dal 22 marzo i laboratori

Firenze, 13 marzo 2025 – In partenza il 22 marzo al Museo Stefano Bardini il nuovo ciclo di “A scuola d’arte”, format di mediazione a cura dei Musei Civici Fiorentini, di Palazzo Medici Riccardi e di Fondazione Muse, sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze e rivolto agli adulti e ai bambini con le loro famiglie, che si intreccia alle collezioni e alle esposizioni dei musei cittadini per proporre un percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici. Gli incontri del prossimo ciclo di “A scuola d’arte” cominceranno sabato 22 marzo per famiglie con bambini e il 29 marzo per gli adulti e avranno come sede il Museo Stefano Bardini. Durante gli incontri verranno approfonditi metodi e processi di diverse tecniche artistiche, esplorandone le potenzialità espressive partendo dall’osservazione delle opere di alcuni maestri del passato presenti nelle sale del museo. In particolare, questo ciclo permetterà di acquisire elementi utili nell’esecuzione di un rilievo scultoreo e nella pratica del disegno anatomico, distinguendo modalità e processi a seconda della tipologia dei partecipanti (bambini o adulti). I primi due appuntamenti saranno dedicati alla plastica ornamentale: traendo ispirazione e osservando le opere di Donatello e della Robbia i partecipanti si cimenteranno nell’esecuzione di un bassorilievo in creta facendo esperienza di tutte le fasi esecutive necessarie alla creazione di un’opera in tal senso: dalla progettazione al disegno fino alla modellazione, colorazione e finitura dell’opera. Gli appuntamenti successivi verteranno sul disegno anatomico combinando osservazione artistica e sperimentazione grafica. Nel primo incontro si analizzeranno le opere presenti nel museo con particolare attenzione ai disegni di Tiepolo e alle sculture per l’anatomia umana e al Porcellino di Pietro Tacca per l’anatomia animale, per giungere a San Michele Arcangelo che combatte il drago dei fratelli del Pollaiolo per l’anatomia “fantastica”. Dopo aver realizzato dei disegni dal vero di anatomie umane, i partecipanti creeranno quindi la loro chimera, partendo dalla progettazione della struttura scheletrica fino alla rappresentazione completa in tutte le sue parti. Gli appuntamenti sono previsti tutti i sabato mattina, alternando gli incontri rivolti alle famiglie con bambini e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni (22 marzo, 5 aprile, 10 e 24 maggio dalle 11:00 alle 13:00) e quelli per gli adulti (29 marzo, 12 aprile, 17 e 31 maggio dalle 11:00 alle 13.30). Gli incontri sono condotti da Caterina Cecioni, Giulia Argentino, Francesca Bologna, Marion Gizard, “maestri d’arte” MUS.E, con il supporto di alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.