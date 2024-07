Musart Festival, arrivano Loreena Mckennitt e Il Volo

Firenze, 19 luglio 2024 - L’artista che ha saputo reinventare la tradizione celtica, Loreena McKennitt, e il “pop lirico” del trio italiano più famoso al mondo, Il Volo. Continuano i grandi concerti del Musart Festival Firenze al Parco Mediceo di Pratolino: domenica 21 luglio spazio a Loreena McKennitt e al suo “The Mask and Mirror - 30th Anniversary Tour”. Canadese d’anagrafe, sangue irlandese nelle vene, Loreena celebra il trentennale di uno dei suoi album più acclamati, “The Mask and Mirror”. Un disco intriso di atmosfere celtiche, spagnole e marocchine, straordinaria prova di contaminazione tra culture diverse. Il concerto sarà in due set: nella prima parte Loreena McKennitt proporrà le canzoni di “The Mask and Mirror”, a seguire i brani più amati della sua carriera, compresa “Dante’s Prayer”, in omaggio alla città di Firenze. “Tutti Per Uno – Capolavoro” è invece il tour che condurrà Il Volo lunedì 22 luglio sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, sempre per Musart Festival Firenze 2024. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro”, (certificato disco d’oro), Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggiano con il pubblico i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco, i brani di “Ad Astra”, loro primo disco di inediti, i grandi successi della tradizione musicale italiana e del loro repertorio. Il 2024 è un anno importante per Il Volo, iniziato con il successo al Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5. Tra i riconoscimenti anche il “Pegaso” consegnato alcune settimane fa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. I biglietti per i due concerti sono disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. I concerti di Musart Festival Firenze al Parco Mediceo di Pratolino continuano con Pooh (25 luglio) e CCCP – Fedeli alla Linea (26 luglio). A questi si aggiungo il concerto all’alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti) e i concerti fuori città di “… E adesso che tocca a me”, dedicata ai grandi side-men della musica italiana. Prima del concerto si potranno visitare gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, imponente scultura del Giambologna, simbolo del Parco. E ancora, le Scuderie e la Cappella progettate dal Buontalenti, la Paggeria dove un tempo alloggiavano artisti e buffoni di corte e l’adiacente Sala Rossa, dove è stata allestita una mostra fotografica dedicata ai grandi fiorentini dagli anni 80 a oggi, con scatti di Marco Borrelli, Antonio Viscido e dell’agenzia New Press Photo. Ad accogliere gli spettatori, al tramonto, saranno le atmosfere jazz e folk dei giovani musicisti del progetto “Crescendo Musica Toscana” della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino. Tutte le iniziative sono a ingresso libero per i possessori del biglietto per il concerto serale. Vi è venuto un certo appetito? Alla Locanda – l’edificio più antico del complesso – si servono specialità della cucina toscana, a partire dai tortelli mugellani. Per raggiungere il Parco è fortemente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13; domenica 21 luglio unica partenza ore 19.15). Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 01.00; domenica 21 luglio unica partenza ore 00.30). Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti. Chi non potrà fare a meno di auto e moto, potrà prenotare – su https://www.bitconcerti.it/viabilita-parcheggi-musart-2024.html - posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto – compreso servizio navetta - il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. Maurizio Costanzo