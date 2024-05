La Montagnola, a Coverciano quattro mesi di eventi per tutte le età

Firenze, 21 maggio 2024 - Cultura di quartiere. Promuovere l'incontro e la socialità attraverso concerti, cinema e workshop tematici è da anni il cuore dell'impegno di Ergonauth, l'agenzia creativa che da domani riporta in vita insieme alle associazioni di Campo di Marte un altro spazio della città: dopo tre anni di pausa, "La Montagnola", il giardino pubblico di Coverciano, riapre le porte nei mesi estivi con una programmazione ampia e diversificata, che alterna spettacoli dal vivo a film sotto le stelle, talk su tipografia e recupero di biciclette.

Ogni lunedì e mercoledì, la cooperativa RainbowLab coinvolgerà i bambini di età compresa tra quattro e dieci anni con momenti ludici, mentre attraverso il progetto psicologico InEquilibrio si rivolgerà alla fascia compresa tra sette e quattordici con attività mirate allo sviluppo sociale ed emotivo. Tanti gli appuntamenti anche con l'associazione fiorentina Simpatiche Canaglie, che riunisce la passione per la moto e la solidarietà nei confronti dei minori vittime di violenza, maltrattamenti e ogni forma di bullismo.

Se il martedì è dedicato agli amanti del fitness con le proposte della palestra Elysium, il giovedì è della musica live, in compagnia dei giovani talenti della scuola "Chiave di Basso", dall'hard blues di Marco Casavola e Riccardo Stopponi, al rockabilly storytelling di Simone Maggio duo con Tommaso Faglia, dal tributo a Bob Dylan di Lorenzo Bagnoli fino allo sperimentale Claudia D'Agnone Project trio. Venerdì invece spazio al teatro, con le proposte della storica compagnia dei Pupi di Stac e l'improvvisazione guidata dall'associazione teatrale Area Mista.

Nel weekend, non mancano i workshop curati da Andrea Fiesoli, proprietario del negozio Two Wheleer Custom Garage - officina specializzata in restauri, riparazioni e personalizzazioni di biciclette - e la rassegna domenicale di cinema all'aperto organizzata da Inquadrature Perfette, con film italiani e d'animazione.