Firenze, riapre il Molo con musica e aperitivi in riva all’Arno

Firenze, 7 maggio 2024 – Dalle consolidate serata di musica live, passando per gli appuntamenti di moda, i djset, l’attività sportiva, i rafting al tramonto e l’animazione per bambini. Il tutto accompagnato da street food e drink di qualità. Giovedì 16 maggio riapre “Il Molo”, lo spazio estivo che da anni anima le serate fiorentine in riva d'Arno, ospitando un evento diverso ogni sera fino a settembre (lungarno Colombo, 27 a ingresso libero). Con l'arrivo del caldo, il Molo diventa il luogo ideale per trascorrere serate sul lungarno del capoluogo toscano tra buon cibo, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Al timone del progetto, Daniele Palladini, gestore dello storico club Rex, con la direzione artistica di Matteo Cantelli, dj e event-manager fiorentino. Musica e dj-set. La musica dal vivo sarà come sempre la colonna portante delle serate del Molo. La rassegna. “LungarnoLive” ospiterà artisti più conosciuti, che si alterneranno a giovani promesse del panorama fiorentino. Tra i nomi di questa stagione troviamo: The Goose (9 giugno); uno spettacolo pirotecnico, effervescente e frizzante che si nutre di swing, funk, reggae, blues nasce la performance di Streetino Jazz Band, in programma il 27 giugno; dalle ceneri mai spente della band Cave Canem, attiva dagli anni '90, rinascono i Dipende da Sally, band rock/pop pratese (30 giugno); toccherà poi al pop rock e unconventional blues di Tommy Agnello & The Giant Tubes, con Tommi Agnello: chitarra e voce; Marco Cattarossi al basso ed Enrico Cecconi: alla batteria (7 luglio) e infine in un mix tra lo swing all’italiana condito da ritmiche del più vicino oriente fuse a sonorità rockabilly e latine arriva il quintetto fiorentino Ragazzi Scimmia (21 luglio). Inoltre, ogni fine settimana (venerdì e sabato) al Molo si alterneranno i dj resident del Rex, per regalare al pubblico il miglior sottofondo musicale. In consolle, Luca Di Venere, Leo Martera, Calafuria e Enrico Paoli. Non mancherà la serata dedicata ai fuochi di San Giovanni, con un appuntamento speciale che verrà annunciato nei prossimi giorni. Moda. Per celebrare l'inizio e la fine dell'estate, il Molo propone due eventi in collaborazione con il mercato "Pimp my Vintage": uno il 26 maggio e l’altro il 1 settembre, offrendo un'occasione unica di scoprire capi vintage, upcycling e remake. Attività fisica. Tra le attività sportive ogni lunedì al Molo ci sarà la possibilità di immergersi nell'energia della capoeira con un corso dedicato a cura dell’Associazione Escola Regional Capoeira di Firenze; mentre i martedì saranno all'insegna dello yoga, un'occasione perfetta per rilassarsi e ritrovare il proprio equilibrio, a cura di Wave Laboratorio del Movimento. Tra le novità della stagione troviamo i corsi di calisthenics, esercizi a corpo libero tenuti da Elysium e le infine le emozionanti discese in T-rafting che partiranno direttamente dal Molo fino a Ponte Vecchio, un modo originale per ammirare la città da una prospettiva diversa, in collaborazione con l’associazione sportiva T-Rafting. Inoltre durante i mesi estivi, non mancheranno le occasioni per riunirsi e tifare insieme: gli Europei di calcio saranno proiettati dal 15 giugno al 15 luglio, permettendo a tutti i tifosi di godersi le partite in un'atmosfera unica e coinvolgente. Laboratori per bambini. Un occhio di riguardo nel calendario è dedicato alle famiglie, con alcune attività per gli avventori più piccoli. La cooperativa sociale RainbowLab propone laboratori creativi, che si svolgeranno tutti i giovedì, dove i bambini potranno giocare e divertirsi in tutta sicurezza, mentre i genitori si rilassano e godono la serata. Food & beverage. Nella proposta gastronomica quest’anno arriva la new entry Melaleuca, che prende residenza al Molo con il summer pop up Taco Wolf. Riconosciuti per le loro combinazioni creative, il menù offre sia tacos autentici messicani che tacos fusion utilizzando ingredienti locali, carne toscana e tortillas di mais. Poi le consolidate collaborazioni, tra cui Ditta Eredi Nigro con il caratteristico lampredotto fiorentino; SimBIOsi, che propone pizza con ingredienti biologici e a km 0; il Polpaio dell'Elba, con le sue ricette di mare fresche e gustose; la garanzia dei gelati artigianali della storica Gelateria Vivaldi. Il servizio beverage, preparato sulle rive dell'Arno, è affidato al Rex Firenze, guidato da Mosè Giordani, e metterà a disposizione del Molo i migliori protagonisti della mixology fiorentina.