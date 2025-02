Firenze, va in scena ‘Le mille e una Bruna’ di Alessandro Riccio

Firenze, 8 febbraio 2025 – Dal 13 al 16 febbraio al Teatro di Rifredi va in scena ‘Le mille e una Bruna’ di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Lo spettacolo è programmato per giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, e domenica alle ore 16:30. I costumi sono curati da Daniela Ortolani, con la regia di Alessandro Riccio e Alberto Becucci, per una produzione Tedavì ’98.

La commedia: non solo risate

Una commedia lirica e sboccata, amara e leggera, che rappresenta un viaggio nella turbinosa vita di una donna capace di incarnare lo spirito popolare, tra barzellette e versi immortali. Alessandro Riccio, affiancato dal musicista Alberto Becucci, veste i panni della vecchia e burbera Bruna nella seconda parte della trilogia: Le mille e una Bruna.

Il Teatro di Rifredi ospiterà quindi ancora una volta Bruna e Franchino: l'anziana cantante dal passato turbolento e il suo riservato pianista. Un impresario è seriamente interessato alla Signora di San Frediano, con l'intenzione di scritturarla per una serie di spettacoli. Riuscirà la debordante Bruna a contenere la sua vitalità esplosiva e non spaventarlo eccessivamente?

Un passato scintillante

Sarà mai vero che Bruna, un tempo, calcava con disinvoltura i palchi scintillanti della Versilia, accompagnata da personaggi del calibro di Domenico Modugno e Aretha Franklin?

Le mille e una Bruna è uno spettacolo che mescola semplicità, saggezza e musica indimenticabile, dai Platters a Gabriella Ferri. È il secondo capitolo della trilogia che ci riporta loro, Bruna e Franchino, per un ennesimo memorabile concerto. Il destino della Signora di San Frediano è nuovamente messo alla prova con la proposta di una tournée in giro per lo stivale.

Il viaggio di Bruna

Il secondo capitolo Le mille e una Bruna segue il fortunato debutto del 2014 con "Bruna è la notte", una pièce che ha affascinato un pubblico curioso e desideroso di conoscere sempre più la complessa figura di Bruna.

A seguito delle numerose richieste del pubblico, che voleva saperne di più su Bruna – sulle sue riflessioni, il suo domicilio, e il modo in cui vive – è stato pensato questo seguito. Il terzo e ultimo episodio della trilogia, Bruna, per carità!, è previsto, sempre al Teatro di Rifredi, dal 13 al 16 marzo.

Maurizio Costanzo