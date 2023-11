Firenze, si accende il Natale a Novoli con mercatino e pista di pattinaggio

Firenze, 23 novembre 2023 - Si accende il Natale nel quartiere San Donato a Novoli, con il mercatino allestito all’interno della piazza del centro commerciale e la pista di pattinaggio realizzata al parco di San Donato. Fino al 7 gennaio (tutti i giorni dalle 10,30 alle 19) nella piazza del centro vi aspettano 50 casette in legno, dove trovare l’idea giusta da mettere sotto l’albero e gustare ottimo street food. Artigianato, originali addobbi natalizi, gioielli, borse, vinili e gustoso cibo: ecco quello che potete trovare al mercatino di San Donato, organizzato dalla T Event in collaborazione con Immobiliare Novoli. Non solo. Da sabato 25 novembre (ore 15) apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio al parco di San Donato (lato via di Novoli). Fino al 7 gennaio la pista è aperta nei giorni feriali dalle 15,30 alle 13 e dalle 14 alle 20 e, nei giorni festivi, dalle 10,30 alle 13 e dalle 14 alle 20. Per la vacanze di Natale l’orario sarà dalle 10,30 alle 13 e dalle 14 alle 20. La pista di pattinaggio è realizzata da Garden Eventi, in collaborazione con Immobiliare Novoli e con l’associazione Piazza San Donato, che organizzerà delle piccole iniziative con le scuole del quartiere. Sia il mercatino (interamente al coperto) che la pista sono facilmente raggiungibili con la tramvia T2, fermata San Donato-Università. Il quartiere dispone anche di molti posteggi sotterranei. Insomma, divertimento e shopping formato famiglia all’insegna della più assoluta comodità.

